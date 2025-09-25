Otse kell 10: Michal annab üle eelarve, järgneb arutelu hinnatõusu mõjudest

Riigikogu neljapäevase istungi alguses teeb peaminister Kristen Michal poliitilise avalduse ning annab parlamendile üle 2026. aasta riigieelarve seaduse eelnõu. Sellele järgneb Isamaa algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu, mis keskendub hinnatõusu mõjudele.

Kell 10 algavat riigikogu istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Michalile riigieelarve kohta küsimuste esitamist ei järgne.

Pärast Michali avaldust algab Isamaa fraktsiooni algatatud olulise tähtsusega riikliku küsimuse "Hinnatõusu mõju majanduse konkurentsivõimele ja inimeste toimetulekule. Mida teha?" arutelu, mille raames esinevad ettekannetega Isamaa fraktsiooni esindaja Urmas Reinsalu, majandusekspert Raivo Vare, konjunktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp ja majandusteadlane Heido Vitsur.