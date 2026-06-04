Otse kell 10: riigikogu arutab, kuidas saada lapsed rohkem liikuma

Ettekannetega esinevad sotsiaalkomisjoni liige Mihkel Lees (Reformierakond), Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi liikumislabori esindaja Merike Kull, kaitseressursside ameti peadirektor Anu Rannaveski ja Eesti Olümpiakomitee asepresident Gerd Kanter.

Komisjoni liige Mihkel Lees sõnas, et laste ja noorte kehaline aktiivsus on nende vaimse ja füüsilise tervise seisukohalt väga oluline.

"Paraku näitavad uuringud, et piisavalt liigub vaid alla poole Eesti lastest. Keskvalitsus ja omavalitsused peavad leidma võimalusi suurendamaks liikumisvõimalusi lasteaedades ja koolides ning looma liikumist toetavat avalikku ruumi. Lisaks tuleb meil mõõta laste ja noorte kehalisi võimeid regulaarselt efektiivsete sekkumiste väljatöötamiseks," lausus ta.

Riigikogu liikmed saavad igale ettekandjale esitada ühe küsimuse. Pärast ettekandeid ja küsimustele vastamist avatakse läbirääkimised, kus saavad sõna võtta esmalt fraktsioonide esindajad ja seejärel kõik riigikogu liikmed.