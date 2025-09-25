X!

Rink uuest eelarvest: riigi valmidus käiku vahetada teeb heameelt

Majandus
Foto: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Endine Coop panga juht, majandusasjatundja Margus Rink tervitab tuleva aasta eelarves sisalduvaid valitsuse otsuseid, mis loodetavasti annavad majandusele pärast mitmeaastast vindumist uue hoo.

"Terevisioonis" tuleva aasta riigieelarve eelnõu kommenteerinud Rink nimetas uut eelarvet käiguvahetuseks selle nimel, et majandus saaks kasvada ja elu läheks edasi.

Kolmapäeval sai valitsuse heakskiidu tuleva aasta riigieelarve, mis on 4,5 protsendiga SKP-st defitsiidis. Eelarve tulud on tuleval aastal 18,6 miljardit eurot, kulud 19,5 miljardit eurot ning investeeringud 1,3 miljardit eurot.

Järgmise nelja aasta riigi eelarvestrateegia näeb ette riigivõla hüppelist kasvu, mis 2029. aastaks tõstab selle teenindamiseks vajaliku intressimaksed praeguselt 184 miljonilt eurolt 464 miljoni euroni.

"Viimased kolm, neli aastat oleme klammerdunud selle külge, et eelarvepuudujääk oleks võimalikult väike. On kriisiaeg, raske aeg, me oleme miinuses, aga kogu aeg kõik maksutöusud, kärped on ajendatud sellest, et saaks ainult eelarve tasakaalu. Tegime seda katset aastal 2023, 2024, 2025, aga majandus kasvama ei lähe," tõdes Rink.

Sestap avaldaski ta heameelt, et nüüd on riigil valmisolek käiku vahetada ja proovida teist stsenaariumi.

"Eelarve on koostatud lähtuvalt sellest, et teha kõik, mis võimalik, et riik oleks kaitstud ja majandus läheks kasvama. Kõik maksutõusude ärajätmised, maksuküüru kaotamine viivad selleni, et inimestel jääb rohkem raha kätte, millega me lähme ostlema. Kui me lähme ostlema, siis me ostame kaupa, mida on vaja toota. See ongi see, mis loob majanduskasvu," usub Rink, kes on esitatud ka Eesti Panga uue presidendi kandidaadiks.

"Me lõpuks ometi saaks sellest 40-miljardilisest SKP lõksust välja. Kui ühel hetkel see SKP oleks 45 miljardit, 50 miljardit, siis põhimõtteliselt kolmandiku sellest korjab riik maksudest ära. Hüpotees ongi see, et majandus läheks kasvama, me saaks rohkem maksutulu ja sellest maksutulust maksame tagasi need laenud ja intressid."

Riigi laenuvõttu kommenteerides ütles Rink, et ajutiste eelarveaukude katteks ongi mõistlik laenu võtta, aga oluline on just see, et augud oleks ajutised.

"Et kui meil on praegu raske aeg, siis võtame laenu, aga meil võiks olla plaan, kust me selle tagasi maksame. See osa on natuke udusem. Põhineb sellel, et on lootus, et majandus läheb kasvama, tuleb rohkem raha riigikassasse ja laenud ja intressid saavadki tagasi makstud. Nüüd tuleb hoida pöialt, et hüpotees peab," rääkis Rink.

Rink kipub uskuma sellesse, et valitud suund töötab ja meetmed viivad majanduse paremasse seisu.

"Oleks loogiline, et sellega kaasneb see, et tarbimine suureneb ja majandus läheb kasvama, maksubaas suureneb ja me saame laenud ja intressid tagasi maksta. Kui see ei juhtu, on jätkuvalt kaks kangi: tuleb tulusid suurendada ehk taas rääkida maksutõusudest või kulusid lõigata. Nende kahega oleme viimased kolm, neli aastat tõsiselt tegelenud, aga väga hakkama saanud ei ole. Oleme jäänud majanduskasvu platoole," sõnas Rink.

Ta tunnustas valitsust ka selle eest, et automaksu siiski ei puututud, kuna tema hinnangul on see väga õigustatud varamaks.

Koos Rinkiga "Terevisiooni" stuudios olnud eelarvenõukogu analüütik Lauri Punga oli eelarvet kommenteerides märksa vaoshoitum.

"Sellel katsel on oma hind," tõdes ta. "Järgmise aasta eelarvepuudujääk on kaks miljardit, mis on Eestis enneolematu. Järgmise nelja aasta peale on puudujääk kokku pea kaheksa miljardit /.../ Puudujääk on väga suur, püsiv ja pole kindlust, kuidas kolme, nelja aasta pärast hakkame sellest välja tulema," nentis Punga.

Ta rõhutas, et eelarvereeglid aitavad hoida elarve distsipliini ja annavad teatava kindluse ja etteaimatavuse. "Oleks eelistanud, et kodumaised eelarvereeglid ka järgnevatel aastatel kehtiks."

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Martha-Beryl Grauberg

Samal teemal

säravad tähed

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:22

Tänavuse Stockholmi maratoni võitja suri 38-aastaselt

09:16

Läti alustab reididega illegaalsete immigrantide vastu

09:06

Kell 14.05 "Reporteritunnis": kuidas lahendada kultuurivaldkonna kriisi?

09:05

Jüri Seilenthal: kuidas majandusjulgeolekut suurendada

09:02

Forest naasis enam kui veerand sajandit kestnud pausi järel eurosarja

08:39

Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil Michal, Kallas, Sutt, Pakosta

08:36

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:30

Ukraina teatas sõjalennuki Su-34 allatulistamisest Uuendatud

08:23

Hea serv aitas Lajali Challengeri turniiril veerandfinaali

08:20

Rink uuest eelarvest: riigi valmidus käiku vahetada teeb heameelt

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

24.09

Riigikogu esimehe abina asus tööle Desiree Mumm

24.09

Vene rahandusministeerium soovib Ukraina sõja rahastamiseks käibemaksu tõstmist

23.09

Trump: Ukraina võib kogu oma territooriumi tagasi võita

24.09

Sõja 1309. päev: Ukraina droonid ründasid Gazpromi naftatöötlemistehast Uuendatud

24.09

Itaallased saavad ühe töövaba päeva juurde

08:30

Ukraina teatas sõjalennuki Su-34 allatulistamisest Uuendatud

24.09

Nädala alguses hinda tõstnud tanklaketid viisid taas hinda alla

23.09

Karmel Killandi: Tommy Cash on tänu Eesti Laulule väga rikas mees

24.09

Valitsus kiitis heaks 4,5 protsendiga SKP-st defitsiidis eelarve Uuendatud

24.09

Jalgpalliliidu avaldus: Eesti eest, Ukraina poolt ja Venemaa vastu

ilmateade

loe: sport

09:22

Tänavuse Stockholmi maratoni võitja suri 38-aastaselt

09:02

Forest naasis enam kui veerand sajandit kestnud pausi järel eurosarja

08:23

Hea serv aitas Lajali Challengeri turniiril veerandfinaali

08:06

Kehra teenis hooaja esimesed punktid: kaitse on käsipalli võti

loe: kultuur

08:13

Vikerraadio kutsub arvama, mis keeles kõlab "Mees, kes teadis ussisõnu"

24.09

Mirko Rajas: Charleville-Mézières'i festival toob Eesti visuaalteatri pildile

24.09

Matsalu loodusfilmide festivalil esilinastub kolm kodumaist filmi

24.09

Galerii: Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust Uuendatud

loe: eeter

08:13

Vikerraadio kutsub arvama, mis keeles kõlab "Mees, kes teadis ussisõnu"

08:05

Kaheksa küsimust klassikatähele: Tuule-Helin Krigul

24.09

Tartu mehed valmistuvad osalema maailma rängimal sõudevõistlusel üle Atlandi

24.09

Raadio 2 ja Tommy Cash osalevad üle-euroopalises tantsumuusika saates

Raadiouudised

24.09

Valitsus kinnitas tuleva aasta riigieelarve

24.09

Järjest suurem arv 70-aastaseid ja vanemaid teeb palgatööd

24.09

Päevakaja (24.09.2025 18:00:00)

24.09

Kikeperas üleujutusohtu pole ja taassoostamisega saab alustada

24.09

Valimisteenistus on saanud kaebusi rohkem kui eelmistel valimistel

24.09

Raadiouudised (24.09.2025 15:00:00)

24.09

Rehabilitatsioonireform lükatakse kolmveerand aastat edasi

24.09

Portugali presidendi sõnul ei ole Palestiina tunnustamine Iisraeli-vastane samm

24.09

Raadiouudised (24.09.2025 12:00:00)

24.09

Trumpi sõnul võib Ukraina kogu oma territooriumi tagasi võita

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo