Venemaa mõistis Narva muuseumi direktori tagaselja 10 aastaks vangi

Maria Smorževskihh-Smirnova.
Maria Smorževskihh-Smirnova. Autor/allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis
Moskva linnakohus mõistis Narva muuseumi direktori Maria Smorževskihh-Smirnova tagaselja 10 aastaks vangi.

Mediazona teatel mõisteti Smorževskihh-Smirnova Venemaal süüdi Vene armee kohta käiva valeinfo levitamises ning natsismi rehabiliteerimises.

Prokuratuur oli talle nõudnud 12-aastast vanglakaristust üldrežiimiga karistusasutuses.

Kohus keelas tal ka viieks aastaks veebisaitide haldamise.

Smorževskihh-Smirnova on olnud Venemaa siseministeeriumi tagaotsitavate nimekirjas alates 2024. aasta suvest.

Venemaa uurijate sõnul aitas Smorževskihh-Smirnova aastatel 2023, 2024 ja 2025 Narva linnuse ühele seinale paigutada plakateid, millel oli Venemaa presidendi pilt ja pealdised, mis sisaldasid valeinformatsiooni tema toime pandud sõjakuritegude kohta.

Viimased kaks aastat on Narva lossi seinal 9. mail rippunud Venemaa poole suunatud plakat kirjaga "Putin on sõjakurjategija".

Narva linnus 9. mail 2023. Autor/allikas: Dmitri Fedotkin/ERR

Aktsiooni korraldas Narva muuseum. See kampaania algas 2023. aastal pärast seda, kui Ivangorodis Narva jõe kaldale paigaldati Venemaal Eesti poole suunatud ekraan, millelt edastati võidupüha kontserti, kus esitati propagandistlikke laule.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

