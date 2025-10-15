Eesti kehtestas sanktsiooni Narva muuseumi juhi tagakiusajatele

Välisminister Margus Tsahkna allkirjastas kolmapäeval otsuse, millega kehtestatakse riiklik sanktsioon kahele inimesele, kes osalevad poliitiliselt motiveeritud kohtulikus tagakiusamises, rahvusvahelise õiguse rikkumises, Eesti suveräänsuse õõnestamises ja demokraatlike väärtuste ning inimõiguste mahasurumises, teatas ministeeriumi pressiteenistus.

"Kui kiusatakse taga meie inimesi, kes julgevad vastu astuda Putini verise režiimi süngusele ja julmusele, on sellel tagajärjed," ütles Tsahkna ja lisas, et sanktsioon kehtestatakse prokurör Lyudmila Balandinale ja kohtunik Dmitry Gordeevile.

Tsahkna sõnas, et nii Baladina kui ka Gordeev on otseselt vastutavad Narva muuseumi direktori kohtuliku tagakiusamise eest. "Mõlemad neist on aastaid kaasa aidanud Venemaa propaganda levitamisele, Putini rõhuva režiimi kinnistamisele ja sõnavabaduse ning inimõiguste rikkumisele," lisas ta.

"Me ei piirdu riiklike sanktsioonidega. Inimestel, kes toetavad ja viivad ellu Venemaa režiimi julma ja autoritaarset poliitikat, ei ole kohta Euroopas ja teeme enda poolt kõik, et võtta neilt võimaluse nautida neid hüvesid, mida pakub vabadus," sõnas Tsahkna.

Riiklik sanktsioon hakkab kehtima juba kolmapäeval ja selle alusel kehtestatakse neile sissesõidukeeld Eestisse.

Moskva linnakohus mõistis septembri lõpus Narva muuseumi direktori Maria Smorževskihh-Smirnova tagaselja kümneks aastaks vangi. Vene meediakanali Mediazona teatel mõisteti Smorževskihh-Smirnova vangi süüdistatuna Vene armee kohta valeinfo levitamises ning natsismi rehabiliteerimises.