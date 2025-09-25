Skeletoni supertehas pole Leipzigis täismahus tootmist veel alustanud

Energiasalvesteid tootev Eesti ettevõte Skeleton sulges eelmisel aastal Saksamaal Dresdenis asuva tehase, et kolida suuremasse tehasesse Leipzigis, kuhu investeeritakse enam kui 200 miljonit eurot. Tootmise kolimine on aga veninud ja uus tehas pole siiani täielikult valmis. Eestis on Skeleton aastaga koondanud ligi 20 inimest ehk peaaegu viiendiku töötajaskonnast.

Tehnoloogiafirma Skeleton märkis oma eelmise majandusaasta aruandes, et tellimuste poolest oli aasta 2024 rekordiline, kuid tootmistegevus oli häiritud ning see vähendas toodangu mahtu. Ettevõte tõdes ka, et mullune kasv ei vastanud eesmärkidele. Uut tehast Leipzigis, mis pidi plaanide kohaselt täismahus tootmist alustama oktoobris, pole aga veel töövalmis saadud.

"Nüüd küsimus on selles, et Leipzigi tehase viimased tootmisliinid saada tööle. Tõenäoliselt oktoobris mitte, aga aastal 2025 küll. Leipzigi tehase puhul oli nii, et juba esimeses kvartalis andis teada üks tarnija, Saksa ettevõte Monz, et neil on tõsised rahalised raskused ja nad ei suutnud meile toodet tarnida, aga ettevõtte poolt reageerisime kiiresti, leidsime uue tarnija, sõlmisime temaga lepingu ja nagu ma varasemalt ütlesin, siis selle aasta sees saab viimane tootmisliini osa meile ka tarnitud, siis on tehas valmis tootma," lausus Skeleton Technologies juhatuse liige Priit Värk.

Värk märkis samas, et klientide tellimuste täitmisega on nad hakkama saanud nii sel aastal kui saavad tuleval.

Seda, miks on ettevõte Eesti sajakonnast töötajast tänavu 20 koondanud, põhjendas Värk ettevõtte efektiivsemaks muutmisega.

"Osa insenere ja ka inimesi tugifunktsioonidest on tulnud koondada. Seejuures samuti oleme palganud tippjuhte nii Eestis, Soomes kui Saksamaal. Lisaks ka insenere," sõnas Värk.

Lisaks oli tänavune eesmärk alustada superakude tootmist Soome tehases ja see on tööle saadud. Nii kinnitas Värk, et ettevõtte pole probleemides.

"Skeleton Technology jaoks on aasta 2025 – kui ettevõtte ajalugu vaadata – kõige edukam aasta. Meil kaks suurt verstaposti: me avame Leipzigi tehase superkondensaatorite tehase ja me oleme alustanud superpatareide tootmist Soomes. Need on võrreldamatult suured saavutused. Nüüd rääkida selle valguses, et meil on suured probleemid – tegelikult on vastupidi," selgitas Värk.

Skeletoni suurim omanik on ärimees Margus Linnamäe ettevõte MM Grupp. Samuti on ettevõttes osalus Harju Elektril. Mõlemate esindajad märkisid vastustes "Aktuaalsele Kaamerale", et ei näe ettevõtte praegust käekäiku suure probleemina.

"Usume Skeletoni pikaaegsesse edusse. Eks me oma ettevõtete näitel näeme, et igasugune tehase avamine ongi väga väljakutseterohke protsess ja minu teada on nad siiski klientidega täna graafikus," lausus Harju Elekter juhatuse esimees Tiit Atso.