X!

Piimatooted võivad toiduraiskamise vähendamiseks saada "parim enne" märgistuse

Eesti
Piimatooted poeletil.
Piimatooted poeletil. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Eestis tekib aastas ligi 180 000 tonni toidujäätmeid ja pool sellest võiks olla välditav. Toiduraiskamise vähendamiseks võivad edaspidi rohkemad piimatooted kanda märgistust "parim enne".

Mõne aasta eest tehtud uuringu andmetel tekitab keskmine perekond Eestis umbes 150 kilo toidujäätmeid aastas. Sellest 60 kilo võiks olla välditav. Ekspertide hinnangul võiks kindlate tootegruppide kõlblikkusaja märgistuse muutmine aidata toiduraiskamist 10 protsenti vähendada. 

Kliimaministeeriumi ringmajanduse osakonna jäätmekorraluse ja digitaliseerimise valdkonna juht Kristel Kibin selgitab, et välditavad toidujäätmed on need, mille puhul saab vältida nende tekkimist.

"Näiteks, kui meil jääb hommikul kodus putru alles ja me selle ära viskame, siis see on välditav toidujääde, sest putru oleks saanud kas vähem teha või ikkagi ära tarbida. Vältimatud toidujäätmed on need, mida me ei saa vältida, kui me süüa teeme, et näiteks kui teeme ahjukana, siis kanakondid paratamatult meil alles jäävad," rääkis Kibin.

Välditavate toidujäätmetega kaasneb Kibini sõnul ka rahaline kahju.
"Kui vaadata neid viimaseid uuringu andmeid aastast 2021, siis toona arvutati välja ka raisatud toidu rahaline väärtus, mis tol hetkel oli lastega pere puhul isegi üle 220 euro. Aga kui me mõtleme siin vahepeal toimunud hinnatõusule ja ka tegelikult sellele samale toidujäätmete tekke kasvule, et siis võib öelda, et eeldatavalt täna isegi see summa võib olla üle 300 euro aastas, mis ühel keskmisel lastega perekonnal raisatud toiduga prügikasti läheb."

Et vähem toitu raisku läheks, arutasid erinevad eksperdid eile võimalust kasutada toidu säilimisaja märkimiseks senisest rohkem "parim enne" märgistust.

Kui võtta toodetel kasutusele "parim enne" märgistus, on võimalik seda toitu pikema aja jooksul tarvitada, sest "kõlblik kuni" märgistust tuleks kasutada ainult nendel toodetel, mis on mikrobioloogiliselt väga kiiresti riknevad ja mis võivad inimeste tervist ohustada, rääkis Kibin.

""Kõlblik kuni" märget kasutatakse sellistel väga kiiresti riknevatel toitudel ja see kuupäev tähendab seda, et selle kuupäevani võib toit ohutult süüa, ehk siis tuleb enne kuupäeva möödumist ära süüa. Aga kui toidul on "parim enne" märgistus, siis see on selline kuupäev, mis näitab, et selle tähtajani säilib toote nõuetekohane kvaliteet, aga enamasti võib neid toiduaineid ka pärast seda kuupäeva tarvitada," kirjeldas ta.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna peaspetsialist Airika Salumets rääkis, et üks esimesi tootegruppe võiks olla piimatooted, eelkõige võidaks teise märke kasutuselevõtmisest pastöriseeritud piim.

"Meil tegelikult Tere ja Farmi kasutavad "parim enne" kuupäeva, aga mõned teised tootjad veel mitte. Ma arvan, et piimatooted on see esimene toidugrupp, just pastöriseeritud piim, hapendatud piimatooted, kus võiks üle minna "parim enne" kuupäevale," rääkis Salumets.

Lähiajal on algamas arutelud ka selle üle, kuidas Eesti jõuaks Euroopa Liidu toidujäätmete vähendamise eesmärkideni.

Toimetaja: Barbara Oja

mõtle kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:29

London ja Pariis avaldasid Trumpi Gaza rahuplaanile toetust

07:02

Nõuetele vastavaid päästjaid on raske leida, nappus on suurim Ida-Virumaal

06:59

Piimatooted võivad toiduraiskamise vähendamiseks saada "parim enne" märgistuse

05:54

Zelenski: Dobropillja pealetungil vabastati üle 174 ruutkilomeetri

29.09

Rahvuste krossil pronksi võitnud Saar: puhtast prillist oli asi kaugel

29.09

Raudla: Eesti versus Läti, kus me siis omadega oleme?

29.09

Eesti-Läti korvpalliliigas pannakse teisipäeval taas pall mängu

29.09

Valge Maja avaldas Trumpi Gaza rahuplaani Uuendatud

29.09

Aktuaalne kaamera kell 21:00

29.09

"Välisilm" Lvivis: isegi kaugel tagalas annab sõda tunda

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

29.09

Sõja 1314. päev: Ukraina ründas Brjanski oblastis asuvat elektroonikatehast Uuendatud

29.09

Mailis Reps jäi kriminaalasjas lõplikult süüdi Uuendatud

29.09

Taanis lennuliiklust häirinud droonidega seostatud laev saabus Soome sadamasse

29.09

Moldova euroopameelne partei säilitas parlamendis enamuse Uuendatud

29.09

Tallinnas vahetus parkimiskorraldaja, kahe nädala trahviraha jäi saamata

29.09

Apollo: kui Narvas ei saa enam vene keeles filme näidata, võib kino kinni minna

29.09

Valitsus plaanib kultuurile iga aastaga järjest vähem raha eraldada

28.09

"AK. Nädal": hinnasõda tõi Eesti mootorikütuse turule uue olukorra

29.09

Hiigeltoetust saava Sillamäe jäätmetehase suuromanik on juhtrollist tõrjutud

28.09

Sõja 1313. päev: Venemaa ründas Ukrainat ligi 600 drooni ja 48 raketiga

ilmateade

loe: sport

29.09

Rahvuste krossil pronksi võitnud Saar: puhtast prillist oli asi kaugel

29.09

Raudla: Eesti versus Läti, kus me siis omadega oleme?

29.09

Eesti-Läti korvpalliliigas pannakse teisipäeval taas pall mängu

29.09

ETV spordisaade, 29. september

loe: kultuur

29.09

ERSO tegevdirektor: peame leidma tee, kust saame kõik sirgel seljal edasi minna

29.09

Alanud Disainiöö tõstab enam kui saja sündmusega fookusesse kaasava disaini

29.09

Merit Maarits: suurkontsertide kõrval ei tohi unustada väikseid kontserdipaiku

29.09

Galerii: Vanemuises tähistati Aivar Tomminga 70. sünnipäeva

loe: eeter

29.09

Kärt Johanson: muusika on põhjus, miks me Tõnisega kokku saime

29.09

Jassi Zahharov: elus ei tohi mitte midagi maha salata

29.09

Inga Lunge: suuna oma ressurss tahan-ülesannetele, sest sealt tuleb energia

29.09

Pianist Havryil Sydoryk: vanad asjad, mis on sajandeid eri põlvkondi teeninud, ei kaota oma tähtsust

Raadiouudised

29.09

Päevakaja (29.09.2025 18:00:00)

29.09

Eesti välisministeerium hoiatab Valgevenesse reisimise eest

29.09

Raadiouudised (29.09.2025 15:00:00)

29.09

Tartu nõuab Lossi tänava uusehitiseks arhitektuurivõistlust

29.09

Raadiouudised (29.09.2025 12:00:00)

29.09

Suvine kehv ilm kahandas renditõukerataste kasutamist

29.09

Tallinna parkimiskorraldaja vahetus peatas trahvimise kaheks nädalaks

29.09

Erakonnad: volikogu kandidaat ei peaks elukohta tõestama

29.09

Raadiouudised (29.09.2025 09:00:00)

28.09

Kohalikel valimistel on suuremates linnades fookus üleriigilistel teemadel

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo