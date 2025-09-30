X!

Automaksu maksmata jätmise tõttu on arestitud 2765 isiku pangakontod

Eesti
Kasutatud autode müügiplats
Kasutatud autode müügiplats Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Septembri lõpu seisuga on mootorsõidukimaksuga seoses arestitud kokku 2765 isiku pangakontod, neist 2111 füüsilise isiku kontod. Maksu- ja tolliameti hinnangul vastab automaksu võlgade tekkimine võrreldes näiteks maamaksuga üldisele profiilile ning murettekitavat trendi amet võlgnike seas ei näe.

Maksu- ja tolliameti tulude osakonna juhataja Kerli Onno sõnul on arusaadav, et mootorsõidukimaks on uue maksuna tekitanud inimestel erinevaid küsimusi, kuid maksu tasumise trend on tavapärane. Seejuures on praegu aga maksu tasunud üle 97 protsendi inimestest.

29. septembri seisuga on suurim mootorsõidukimaksu võlgnevus, mille tõttu on inimese konto arestitud, 4572 eurot ja kõige väiksem 7,75 eurot.

Arestitud on 2765 isiku pangakontod, millest 654 on juriidilise isiku ja 2111 füüsilise isiku kontod. Arestitud on vaid isikute Eestis asuvad pangakontod, välisriikidest MTA abi taotlenud ei ole, kuna seda ei tehta kui võlg jääb alla 1500 euro.

"See, et tähtajaks ei tasuta, on küllaltki tavapärane. Kui võrdleme näiteks trendi maamaksuga, siis see on küllaltki sarnane, midagi murettekitavat selles trendis me tegelikult ei näe," rääkis ta.

Keskmiselt on arestitud pangakontodega inimeste automaksu võlg 115,81 eurot. Võlasumma aga pidevat väheneb ja tänaseks on 2,4 protsenti isikuid, kes seda tasunud ei ole.

Mootorsõidukimaksu ei ole tasunud ligikaudu 2200 juriidilist ja 14 000 füüsilist isikut. "Mootorsõidukimaksu võlasumma kokku täna on umbes üks miljon eurot, võrdluseks kuskil kuu tagasi oli see 1,3 miljonit eurot, ta ajas ikkagi vaikselt väheneb," rääkis Onno.

Kui inimesel on tekkinud maksuvõlg annab maksuamet juhised, kuidas toimida ja annab aega 10 päeva võlaga tegelemiseks ehk selle tasumiseks või ajatamiseks.

"Kui määratud tähtaja jooksul jäävad need tegemata, tuleb tõesti alustada sissenõudmise toimingutega ja selles esimene automaatne protsess on pangakonto arestimine," kirjeldas Onno.

Kui väikseim võlg arestitud kontoga isikul jäi alla kümne euro, siis üldiselt nii väikese võla tekkimisel kontosid ei arestita. Onno märkis, et on võimalik, et võlg oli algselt suurem ja on järk-järgult vähenenud väiksema summani.

Maksuvõlalt arvestatakse ka intressi, millele on võla ajatamisel võimalik taotleda intressimäära vähendamist.

Toimetaja: Barbara Oja

Samal teemal

valimised 2025

mõtle kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:23

Vseviov: Gaza rahuplaan annab lootust

17:18

Milan ja Inter said linnavõimudelt rohelise tule

17:01

Poola vahistas Nord Streami sabotaažis kahtlustatava ukrainlase

16:56

Lumière'i filmifestivalil linastub Peeter Simmi mängufilm "Ideaalmaastik"

16:53

Zelenski: Dobropillja pealetungil vabastati üle 174 ruutkilomeetri Uuendatud

16:47

Lähis-Ida asjatundjad näevad Gaza rahuplaanis palju küsimusi

16:45

Repsi kohtuasi: ministri nõunik tõi liiva liivakasti ning toitu vuttidele

16:40

Sinner kohtub Pekingi finaalis USA tulevikutähega

16:38

Politsei pidas seksuaalkuriteos kahtlustatuna kinni staažika õpetaja

16:36

Kolmapäeval kell 11 "Otse uudistemajast": Meelis Oidsalu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16:53

Zelenski: Dobropillja pealetungil vabastati üle 174 ruutkilomeetri Uuendatud

29.09

Taanis lennuliiklust häirinud droonidega seostatud laev saabus Soome sadamasse

29.09

Mailis Reps jäi kriminaalasjas lõplikult süüdi Uuendatud

29.09

Sõja 1314. päev: Ukraina ründas Brjanski oblastis asuvat elektroonikatehast Uuendatud

16:32

Eesti elektriturg läheb kolmapäeval üle 15-minutilistele hindadele Uuendatud

29.09

Valge Maja avaldas Trumpi Gaza rahuplaani Uuendatud

29.09

The Times: Rootsi poliitikud arutavad tuumarelva hankimist

29.09

Hiigeltoetust saava Sillamäe jäätmetehase suuromanik on juhtrollist tõrjutud

06:59

Piimatooted võivad toiduraiskamise vähendamiseks saada "parim enne" märgistuse

07:29

London ja Pariis avaldasid Trumpi Gaza rahuplaanile toetust

ilmateade

loe: sport

17:18

Milan ja Inter said linnavõimudelt rohelise tule

16:40

Sinner kohtub Pekingi finaalis USA tulevikutähega

16:07

Flora pikale seeriale punkti pannud Saku pärjati kuu parimate auhindadega

15:39

Asi klubi võitis jälle, Lass alustas Rootsis võimsa esitusega

loe: kultuur

16:56

Lumière'i filmifestivalil linastub Peeter Simmi mängufilm "Ideaalmaastik"

16:13

Galerii: Krulli kvartalis avati XX Disainiöö festival

16:12

Režissöör Heilika Pikkov: Piip ja Tuut õpetasid mind nägema igapäeva ilu

14:09

Euroopa animatsiooniauhindade tseremoonia toimub Tallinnas

loe: eeter

16:12

Režissöör Heilika Pikkov: Piip ja Tuut õpetasid mind nägema igapäeva ilu

14:08

Hedvig Hanson: nukrus on osa rõõmust, milles on lootust ja helgust

13:22

Rahvusringhäälingu kanalid tähistavad muusikapäeva

12:26

ETV pärjati armastatuima meediabrändi tiitliga, teisel kohal on ERR.ee

Raadiouudised

15:45

Automaksu võlgnevuste tõttu on arestitud üle 2700 pangakonto

15:45

Haapsalu valimisliidu Hari konkurendid tahavad võimuvahetust

15:30

Suursaarte parvlaevade reiside arv tuleval aastal ei kasva

15:20

Raadiouudised (30.09.2025 15:00:00)

12:45

Virtsu poolsaarele kerkib Werderholmi kvartal

12:35

Osa Tööpartei liikmeist tahab Starmeri välja vahetada

12:30

Kolmapäeval sajab veidi Lääne-Eesti saartel

12:25

Raadiouudised (30.09.2025 12:00:00)

09:50

Päästjaid napib enim Ida-Virumaal

09:50

Asjatundjad: märgistuse muutmine aitaks toiduraiskamist vähendada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo