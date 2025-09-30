Automaksu maksmata jätmise tõttu on arestitud 2765 isiku pangakontod

Septembri lõpu seisuga on mootorsõidukimaksuga seoses arestitud kokku 2765 isiku pangakontod, neist 2111 füüsilise isiku kontod. Maksu- ja tolliameti hinnangul vastab automaksu võlgade tekkimine võrreldes näiteks maamaksuga üldisele profiilile ning murettekitavat trendi amet võlgnike seas ei näe.

Maksu- ja tolliameti tulude osakonna juhataja Kerli Onno sõnul on arusaadav, et mootorsõidukimaks on uue maksuna tekitanud inimestel erinevaid küsimusi, kuid maksu tasumise trend on tavapärane. Seejuures on praegu aga maksu tasunud üle 97 protsendi inimestest.

29. septembri seisuga on suurim mootorsõidukimaksu võlgnevus, mille tõttu on inimese konto arestitud, 4572 eurot ja kõige väiksem 7,75 eurot.

Arestitud on 2765 isiku pangakontod, millest 654 on juriidilise isiku ja 2111 füüsilise isiku kontod. Arestitud on vaid isikute Eestis asuvad pangakontod, välisriikidest MTA abi taotlenud ei ole, kuna seda ei tehta kui võlg jääb alla 1500 euro.

"See, et tähtajaks ei tasuta, on küllaltki tavapärane. Kui võrdleme näiteks trendi maamaksuga, siis see on küllaltki sarnane, midagi murettekitavat selles trendis me tegelikult ei näe," rääkis ta.

Keskmiselt on arestitud pangakontodega inimeste automaksu võlg 115,81 eurot. Võlasumma aga pidevat väheneb ja tänaseks on 2,4 protsenti isikuid, kes seda tasunud ei ole.

Mootorsõidukimaksu ei ole tasunud ligikaudu 2200 juriidilist ja 14 000 füüsilist isikut. "Mootorsõidukimaksu võlasumma kokku täna on umbes üks miljon eurot, võrdluseks kuskil kuu tagasi oli see 1,3 miljonit eurot, ta ajas ikkagi vaikselt väheneb," rääkis Onno.

Kui inimesel on tekkinud maksuvõlg annab maksuamet juhised, kuidas toimida ja annab aega 10 päeva võlaga tegelemiseks ehk selle tasumiseks või ajatamiseks.

"Kui määratud tähtaja jooksul jäävad need tegemata, tuleb tõesti alustada sissenõudmise toimingutega ja selles esimene automaatne protsess on pangakonto arestimine," kirjeldas Onno.

Kui väikseim võlg arestitud kontoga isikul jäi alla kümne euro, siis üldiselt nii väikese võla tekkimisel kontosid ei arestita. Onno märkis, et on võimalik, et võlg oli algselt suurem ja on järk-järgult vähenenud väiksema summani.

Maksuvõlalt arvestatakse ka intressi, millele on võla ajatamisel võimalik taotleda intressimäära vähendamist.