X!

Vene politsei vahistas Moskvas võimuvastaseid loosungeid hüüdnud meeleavaldajad

Välismaa
Vene politseinikud Moskvas kommunistide meeleavaldusel osalejaid vahistamas.
Vene politseinikud Moskvas kommunistide meeleavaldusel osalejaid vahistamas. Autor/allikas: SCANPIX / AP / Russian Communist Party Press Service
Välismaa

Vene politsei vahistas pühapäeval Moskvas toimunud ametlikult lubatud meeleavaldusel umbes 60 inimest, kui need hakkasid skandeerima võimuvastaseid hüüdlauseid.

Vene kommunistliku partei (KPRF) korraldatud miitinguga tähistati Venemaa 1993. aasta põhiseaduskriisi aastapäeva, kui president Boriss Jeltsini ja osa parlamendiliikmete vastasseis kulmineerus sellega, et sõjavägi tulistas parlamendihoonet. Võimude teatel hukkus 123 inimest, mitteametlikel hinnangutel võis hukkunuid olla sadu.

Vene kompartei on korraldanud igal aastal sarnast üritust Jeltsini-aegsete reformide vastupanu sümbolina, kuid tänavusel lubatud miitingul võtsid sündmused teise pöörde, kui osalejad hakkasid hüüdma muu hulgas loosungeid "Vabadus poliitvangidele", "Ausate valimiste eest" ja "Maha tsaar!", kirjeldas väljaanne The Kyiv Independent.

Pealtnägijate hinnangul osales meeleavaldusel umbes 2000 inimest, vahendas uudistekanal RBK-Ukraina.

Venemaa inimõiguste ühenduse OVD-Info andmeil hüüdsid Krestjanskaja Zastava monumendi juures toimunud miitingul osalejad ka "Ei poliitilistele repressioonidele", "Maha Roskomnadzor!" (Roskomnadzor on Venemaa meediajärelevalve amet - toim.) ja "Maha sulide ja varaste partei!", ilmse viitega võimuparteile Ühtne Venemaa.

Moskva võimud olid üritusele loa andnud, kinnipidamised algasid miitingu lõpu poole, kui osalejad hakkasid hüüdma otsesemalt Kremli-vastaseid loosungeid. Pealtnägijate sõnul tungisid politseinikud seejärel rahva sekka ja hakkasid meeleavaldusel osalejaid ära viima.

Tunnistajate sõnul toimus kaks kinnipidamiste lainet. OVD-Info andmetel viidi esialgu umbes 20 inimest Moskvas asuvasse Krasnopresnenski politseijaoskonda, kuid pärast kasvas kinnipeetute arv umbes 60-ni. Kinnipeetutest olid 26 kommunistid, 30 liberaalse Jabloko partei liikmed ning ülejäänud muud aktivistid.

Venemaa on viimastel aastatel tugevdanud survet poliitilisele opositsioonile ja sõjavastasele aktivismile.

Varem on praeguse sõja ajal Venemaal toimunud meeleavaldusi vaba interneti toetuseks, kui internetipiirangute vastu protestijad tulid tänavatele enamikus suuremates linnades. Meeleavaldused lõppesid kinnipidamistega.

Kommunistlik Partei, Venemaa peamine parlamendiopositsioon, toetab üldiselt Kremli seisukohti peamistes riikliku julgeoleku ja välispoliitika küsimustes, sealhulgas agressioonisõda Ukraina vastu. Partei kritiseerib aeg-ajalt siiski sisepoliitikat, kuid ei sea otseselt kahtluse alla Vladimir Putini võimu.

Augustis keelas Venemaa ülemkohus aga Jabloko parteil osalemise septembri keskel peetud riigiduuma pseudovalimistel, kartes, et sõjavastaste seisukohtadega esinev legaalne opositsioonierakond võib saada ootamatult suure toetuse.

Septembris vahistasid võimud teiste seas Jabloko partei liikmed Anna Šatunovskaja-Burno ja Grigori Grišini, osana laiemast teisitimõtlemise ja poliitilise organiseerumise vastasest repressioonikampaaniast.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent, RBK-Ukraina

Samal teemal

uus saatesari

väärt kuulamist

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

08:58

FT: Eesti viib aktiivkaitseks valmistudes väed Venemaale lähemale

08:52

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:50

Tallinna vanalinnas filmitakse India ajaloolist mängufilmi

08:38

Kurlingupaar Kaare - Lill võitis USA-s MK-etapi

08:30

Aljona Eesmaa: Eesti moedisain ja maailma trendid on sel sügisel sünkroonis

08:05

Panter sai Liepajast jagu ka teises mängus

07:47

Brasiilia president selgub valimiste teises voorus

06:59

Vene politsei vahistas Moskvas võimuvastaseid loosungeid hüüdnud meeleavaldajad

06:41

VKG juhi sõnul on biotoodete tehase rajamisega lugu keeruline

06:32

Kallinenud diislikütus võib tõsta jäätmeveo hindu

sünnipäevahooaeg

ringhääling 100

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

04.10

Sõja 1684. päev: analüütikute andmeil on Ukraina hakanud territooriumi tagasi võitma Uuendatud

04.10

Helsingi-Tallinna laevaliikluse peatanud ese osutus ohutuks Uuendatud

04.10

Evans krooniti maailmameistriks, Solberg jäi ülidramaatiliselt tiitlita Uuendatud

04.10

Läti seimivalimised võitis ülekaalukalt peaminister Kulbergsi partei Uuendatud

04.10

Suri Eesti spordimeditsiini suurkuju Toomas Karu

03.10

Suri Venemaa legendaarne teleravitseja Anatoli Kašpirovski

04.10

Eleryn Tiit: mulle on jõudnud kohale, et kõik ei ole igavene

04.10

Märt Avandi: sõltuvusest vabanenuna on elu paradiis

04.10

Muinsuskaitseamet soovitas kolmandiku Jõgevamaa mõisatest kaitse alt välja võtta

04.10

"AK.Nädal" uuris, kellele ehitatakse Tallinnas uusi kodusid

ilmateade

SPORT

08:38

Kurlingupaar Kaare - Lill võitis USA-s MK-etapi

08:05

Panter sai Liepajast jagu ka teises mängus

04.10

Resultatiivne Suurorg aitas Gdynial Poolas võidukalt alustada

04.10

Kams: Henn ja tema taustajõud on leidnud mängijatele õiged rollid

loe: kultuur

08:50

Tallinna vanalinnas filmitakse India ajaloolist mängufilmi

04.10

EKA tundengid kureerivad Poco popkunstimuuseumi uue püsinäituse

04.10

Prantsuse näitleja Léa Drucker: filmikunsti roll on võtta aeg, et rääkida lugusid

04.10

Galerii: Pille Ernesaks avas Vabaduse galeriis vanaemast inspireeritud näituse

loe: eeter

08:30

Aljona Eesmaa: Eesti moedisain ja maailma trendid on sel sügisel sünkroonis

04.10

Proviisor alanud viirushaiguste perioodist: kõige parem ravi on puhkus

04.10

Voldemar Kuslap: mind on pika lauljateega õnnistatud

04.10

Märt Avandi: sõltuvusest vabanenuna on elu paradiis

Raadiouudised

04.10

Mitmed saared kuuluvad edaspidigi biosfäärialade võrgustikku

04.10

Tartu Ülikooli Raamatukogus peeti rahvusvahelist plaadi- ja kassetilaata

04.10

Prantsusmaal süüdistatakse menuka kirjandusteose autorit tehisaru kasutamises

04.10

Päevakaja (04.10.2026 18:00:00)

04.10

Muinsuskaitseamet soovitas kolmandiku Jõgevamaa mõisatest kaitse alt välja võtta

03.10

Narva-Jõesuus algas reketialade keskuse ehitus

03.10

Päevakaja (03.10.2026 18:00:00)

03.10

Vabadussõja võidusambal vahetatakse valgusallikaid

02.10

Päevakaja (02.10.2026 18:00:00)

02.10

Lätis toimuvad homme seimivalimised

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo