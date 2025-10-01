Uus ÕS ilmub detsembris

Eesti õigekeelsussõnaraamat ilmub 2025. aasta detsembris ja see on kirjakeele normi alus alates 1. jaanuarist 2026. ÕS 2025-st leiab uusi eesti keele sõnu ning seal on uusim info sõnade käänamise, pööramise ja õigekirja kohta.

"Avaldame ÕS-i paralleelselt nii veebis kui ka paberil – mõlema sisu on identne ning veebi-ÕS-i sisu püsib samuti muutumatul kujul. Paberväljaanne läheb trükki oktoobri lõpus," lausus eesti keele instituudi (EKI) tänapäeva eesti keele osakonna juhataja Sirli Zupping.

Zupping ütles, et paber-ÕS-i suurus ja lehekülgede arv on üsna samasugune eelmise ÕS-iga. Veebi-ÕS-i teeb EKI kasutajate jaoks kättesaadavaks omaette veebilehel.

Zuppingu sõnul on uue ÕS-i paksus 12 sentimeetrit. "Enam paksemat raamatut pole Eestis võimalik köita," selgitas ta.

Zupping kirjeldas, et uue ÕS-i koostamine on olnud tore töö ja töörühm äge. "Seal olid nii varasemad töötajad, kuid lisatud olid ka need, kes ühendsõnastikku koostavad. Kokku 18 inimest, kel oli väga kõrge tööeetika," sõnas Zupping.

Uus ÕS tuleb võimalikult sarnane eelmistega, kuid sisu poolest loomulikult uuenenuna. Kokku tegi emakeele seltsi keeletoimkond kümme otsust kirjakeele normi kohta.

Uue ÕS-i järgi on normikohane kirjutada araabia number ka suure algustähega – Araabia number, niisamuti ka araabia maad ja Araabia maad. Senise käsitluse kohaselt viidati suurtähelise täiendsõnaga Araabia üksnes Araabia poolsaarele ja enamikul juhtudel oli normingukohane kirjutada kohanimeline täiendsõna araabia väikese tähega (näiteks araabia maad).

Normikohane on rööpne käänamine näiteks järgmistel sõnadel: õudne, õudse / õudne, õudsa; viis, viit / viis, viite; kuus, kuut / kuus, kuute.

Sobivad kirjakujud on nii gala kui ka gaala ning nii karate kui ka karatee.

Omadussõna rikas puhul on normingukohased nii nõrgaastmelised (rikast, rikastes) kui ka tugevaastmelised vormid (rikkat, rikkates). Nimisõna rikas käändub üksnes nõrgaastmelise seitsmenda tüübi järgi (rikas : rikka : rikast).

"Oluline on ka lisada, et kõik uued otsused ja täiendused ÕS-is ja EKI ühendsõnastikus annavad keelekasutajaile võimalusi juurde, mitte ei keelusta varasemat," sõnas Zupping.

Uusi sõnu uues ÕS-is on umbes 1500. Nende hulgas on näiteks digistress, riigikaitsemaks, üleminekukool, hajatootmine, õpiamps, vegeburger, kliimaärevus, mükoplast. "Nagu näha, on uued sõnad eesti keeles enamasti liitsõnad," sõnas Zupping.

Uude ÕS-i mahtus umbes 60 000 märksõna. Kogu infot eesti keele sõnade kohta esitab EKI ühendsõnastik sõnaveebis, mida EKI täiendab pidevalt. Ühendsõnastik on uue ÕS-i ja kirjakeele normiga kooskõlas.