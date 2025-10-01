X!

Uus ÕS ilmub detsembris

Eesti
Seni viimane ÕS ilmus 2018. aastal.
Seni viimane ÕS ilmus 2018. aastal. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Eesti õigekeelsussõnaraamat ilmub 2025. aasta detsembris ja see on kirjakeele normi alus alates 1. jaanuarist 2026. ÕS 2025-st leiab uusi eesti keele sõnu ning seal on uusim info sõnade käänamise, pööramise ja õigekirja kohta.

"Avaldame ÕS-i paralleelselt nii veebis kui ka paberil – mõlema sisu on identne ning veebi-ÕS-i sisu püsib samuti muutumatul kujul. Paberväljaanne läheb trükki oktoobri lõpus," lausus eesti keele instituudi (EKI) tänapäeva eesti keele osakonna juhataja Sirli Zupping.

Zupping ütles, et paber-ÕS-i suurus ja lehekülgede arv on üsna samasugune eelmise ÕS-iga. Veebi-ÕS-i teeb EKI kasutajate jaoks kättesaadavaks omaette veebilehel. 

Zuppingu sõnul on uue ÕS-i paksus 12 sentimeetrit. "Enam paksemat raamatut pole Eestis võimalik köita," selgitas ta.

Zupping kirjeldas, et uue ÕS-i koostamine on olnud tore töö ja töörühm äge. "Seal olid nii varasemad töötajad, kuid lisatud olid ka need, kes ühendsõnastikku koostavad. Kokku 18 inimest, kel oli väga kõrge tööeetika," sõnas Zupping.

Uus ÕS tuleb võimalikult sarnane eelmistega, kuid sisu poolest loomulikult uuenenuna. Kokku tegi emakeele seltsi keeletoimkond kümme otsust kirjakeele normi kohta.

Uue ÕS-i järgi on normikohane kirjutada araabia number ka suure algustähega – Araabia number, niisamuti ka araabia maad ja Araabia maad. Senise käsitluse kohaselt viidati suurtähelise täiendsõnaga Araabia üksnes Araabia poolsaarele ja enamikul juhtudel oli normingukohane kirjutada kohanimeline täiendsõna araabia väikese tähega (näiteks araabia maad).

Normikohane on rööpne käänamine näiteks järgmistel sõnadel: õudne, õudse / õudne, õudsa; viis, viit / viis, viite; kuus, kuut / kuus, kuute

Sobivad kirjakujud on nii gala kui ka gaala ning nii karate kui ka karatee

Omadussõna rikas puhul on normingukohased nii nõrgaastmelised (rikast, rikastes) kui ka tugevaastmelised vormid (rikkat, rikkates). Nimisõna rikas käändub üksnes nõrgaastmelise seitsmenda tüübi järgi (rikas : rikka : rikast).

"Oluline on ka lisada, et kõik uued otsused ja täiendused ÕS-is ja EKI ühendsõnastikus annavad keelekasutajaile võimalusi juurde, mitte ei keelusta varasemat," sõnas Zupping.

Uusi sõnu uues ÕS-is on umbes 1500. Nende hulgas on näiteks digistress, riigikaitsemaks, üleminekukool, hajatootmine, õpiamps, vegeburger, kliimaärevus, mükoplast. "Nagu näha, on uued sõnad eesti keeles enamasti liitsõnad," sõnas Zupping.

Uude ÕS-i mahtus umbes 60 000 märksõna. Kogu infot eesti keele sõnade kohta esitab EKI ühendsõnastik sõnaveebis, mida EKI täiendab pidevalt. Ühendsõnastik on uue ÕS-i ja kirjakeele normiga kooskõlas. 

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

mõtle kaasa

valimised 2025

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:17

Dubai alustas Euroliigat võiduga, Barcelona ja Real kaotasid

08:09

Kiirhinnang: septembris tõusid hinnad aastases võrdluses 5,2 protsenti

07:46

Grupp koalitsioonisaadikuid loodab Eestist teha kaughasartmängu paradiisi

07:16

Norstati reitingud: võimuerakondade toetus püsib rekordmadal

07:03

Prantsuse võimud pidasid kinni Vene varilaevastiku tankeri

06:44

Uus ÕS ilmub detsembris

06:15

USA jõudis valitsusseisaku äärele

05:57

Stubb prognoosib Trumpi karmimaks muutumist Venemaa suhtes

30.09

Real, Atletico ja Bayern lustisid Meistrite liigas

30.09

Keila Coolbet alustas eurosarja napi kaotusega

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

30.09

Sõja 1315. päev: Venemaa ründas päevasel ajal droonidega Dnipro linna Uuendatud

30.09

Politsei pidas seksuaalkuriteos kahtlustatuna kinni staažika õpetaja

30.09

Eesti elektriturg läheb kolmapäeval üle 15-minutilistele hindadele Uuendatud

30.09

Kevadel muutuv põhikooli lõpetamise kord tekitab koolides segadust

30.09

Hegseth nõudis USA kindralitelt sõdalasvaimu taaselustamist

30.09

Eksperdid: noorte ja tööandjate hoiakute lõhe kasvatab tööpuudust

30.09

Piimatooted võivad toiduraiskamise vähendamiseks saada "parim enne" märgistuse

30.09

Automaksu maksmata jätmise tõttu on arestitud 2765 isiku pangakontod

30.09

Suurinvesteeringu toetust saavad kolm ettevõtet kokku 44 miljonit

29.09

Mailis Reps jäi kriminaalasjas lõplikult süüdi

ilmateade

loe: sport

08:17

Dubai alustas Euroliigat võiduga, Barcelona ja Real kaotasid

30.09

Real, Atletico ja Bayern lustisid Meistrite liigas

30.09

Keila Coolbet alustas eurosarja napi kaotusega

30.09

Eesti karditalent kihutas vormel-1 talendiküti silme all

loe: kultuur

30.09

Edvin ja Lembe Hiedeli preemia laureaat: hea toimetaja jääbki nähtamatuks

30.09

August Sanga nimeline luuletõlke preemia pälvis Anna Verschik

30.09

Kinoteater alustab ettearvamatute lühivormide sarjaga

30.09

Lumière'i filmifestivalil linastub Peeter Simmi mängufilm "Ideaalmaastik"

loe: eeter

30.09

Režissöör Heilika Pikkov: Piip ja Tuut õpetasid mind nägema igapäeva ilu

30.09

Hedvig Hanson: nukrus on osa rõõmust, milles on lootust ja helgust

30.09

Rahvusringhäälingu kanalid tähistavad muusikapäeva

30.09

ETV pärjati armastatuima meediabrändi tiitliga, teisel kohal on ERR.ee

Raadiouudised

30.09

Päevakaja (30.09.2025 18:00:00)

30.09

Eksperdid: USA Gaza rahuplaan jätab mitmed teemad lahtiseks

30.09

Automaksu võlgnevuste tõttu on arestitud üle 2700 pangakonto

30.09

Haapsalu valimisliidu Hari konkurendid tahavad võimuvahetust

30.09

Suursaarte parvlaevade reiside arv tuleval aastal ei kasva

30.09

Raadiouudised (30.09.2025 15:00:00)

30.09

Virtsu poolsaarele kerkib Werderholmi kvartal

30.09

Osa Tööpartei liikmeist tahab Starmeri välja vahetada

30.09

Kolmapäeval sajab veidi Lääne-Eesti saartel

30.09

Raadiouudised (30.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo