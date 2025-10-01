X!

Ringhäälingute liidu uueks juhiks sai Rein Lang

Rein Lang
Rein Lang Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti Ringhäälingute Liidu (ERL) uueks tegevjuhiks sai nii meediaäris kui ka poliitikas kogenud Rein Lang.

Eratele- ja raadiojaamu esindava liidu teatel tingisid juhivahetuse mitu olulist väljakutset, mis eeldavad tugevat juriidilist ja valdkonnapõhist kompetentsi.

"Ringhäälingu valdkond on täna pöördeliste arengute ees, nii tehnoloogiliselt kui ka õiguslikus plaanis," ütles Lang.

"Eesti Ringhäälingute Liidul on siin oluline roll meediaettevõtete huvide kaitsel ja sisulise arutelu suunamisel. Mul on au asuda juhtima organisatsiooni, mille liikmed kujundavad iga päev Eesti meediapilti," lisas värske juht.

Rein Lang on Eesti meediamaastikul tuntud nimi – tema eestvõttel alustas 1992. aastal tegevust esimene erakapitalil põhinev raadiojaam Kuku. Tänaseni juhib ta samas jaamas iganädalast saadet "Olukorrast ajakirjanduses". Lisaks on Lang olnud mitme valitsuse koosseisus justiits-, kultuuri- ja välisminister. ERL asutati 1994. aastal Langi initsiatiivil ja ta oli selle esimene esimees.

ERL-i senine juht oli Hanno Kindel.

Ringhäälingute Liit on valitsusväline mittetulundusühing, mis edendab rahvuslikku ringhäälingukultuuri ning esindab raadio- ja televisiooniorganisatsioonide huve. Liidu liikmeskonda kuulub tänase seisuga 12 ettevõtet ja organisatsiooni. ERL on ka Euroopa Raadiote Assotsiatsiooni liige.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Ringhäälingute liidu uueks juhiks sai Rein Lang

Ringhäälingute liidu uueks juhiks sai Rein Lang

