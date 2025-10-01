Kell 21.40 "Esimeses stuudios" kaitseväe juhataja Andrus Merilo

Venemaa testib nii droonide kui ka lennukitega NATO liikmesriikide kannatust. Kas NATO vastusammud alliansi idatiiva tugevdamiseks on piisavad Venemaa heidutamiseks? Milliseid järeldusi on tehtud pärast Vene sõjalennukite provokatsiooni meie õhuruumis? Kui palju aitavad suurenevad kaitsekulud tõsta Eesti õhukaitsevõimekust?

"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40. Saatejuht on Andres Kuusk.