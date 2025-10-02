X!

Rõivatööstus Baltika läheb pankrotti

Eesti
Baltika moetänav
Baltika moetänav Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Baltika on olnud aastaid tõsistes raskustes ning tänaseks on ettevõttel alles jäänud ainult Ivo Nikkolo kaubamärk. Baltika omaniku ELG Grupi esindaja sõnul on turutingimused jaemüügistrateegiaga muutnud jätkamise võimatuks.

Pankrotiprotsessi käigus koondatakse lähinädalatel kõik grupi töötajad, vahendas Postimees.

Peaaegu saja-aastase ajalooga tööstustel oli parematel aegadel viis kaubamärki – lisaks Ivo Nikkolole veel Monton, Baltman, Mosaic ja Bastion.

Baltika tegutseb Eestis, Lätis ja Leedus. Tänavu kevadel sai Baltika omanikuks rõivafirma ELG Grupp.

"Uskusime Ivo Nikkolo kaubamärgi tugevusse ja potentsiaali ning usume endiselt, et kaubamärk kannab ajatut väärtust. Kahjuks muudavad Baltimaade turutingimused jaemüügistrateegiaga jätkamise võimatuks. Kuigi see peatükk lõpeb, jätame ukse avatuks Ivo Nikkolo võimalikuks taassünniks tulevikus, keskendudes siis juba hulgimüügile ja e-kaubandusele laiemal Euroopa turul," ütles ELG Grupi esindaja Indrek Rahumaa Postimehele.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Postimees

valimised 2025

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:43

Rõivatööstus Baltika läheb pankrotti

16:20

Euro on tänavu USA dollari suhtes märgatavalt kallinenud

16:17

Autode müük kiratses ka septembris

16:03

Maroko noored alistasid MM-il nii Hispaania kui ka Brasiilia

15:55

Manchesteri sünagoogi juures sai rünnakus surma vähemalt kaks inimest Uuendatud

15:52

Põhikoolilõpetajad saavad senisest varem teada, kuhu kooli nad pääsevad

15:37

Maailma parimad laskesuusatajad võistlevad Münchenis biatlonifestivalil

15:25

Kihnu alternatiivne laevatee on teostatav, aga kallis

15:25

Raadiouudised (02.10.2025 15:00:00)

15:23

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Hando Sutter

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12:37

Meedia: USA hakkab andma Ukrainale infot süvalöökideks Venemaale Uuendatud

01.10

Merilo: Vene hävitajate alla tulistamine oleks olnud strateegiline viga

01.10

Sõja 1316. päev: Venemaal süttis järjekordne naftatöötlustehas Uuendatud

10:33

Fox News: Michal ja Rutte vaidlesid NATO artikkel nelja käivitamise üle

13:07

Prantsusmaa vahistas Vene varilaevastiku tankeri kapteni Uuendatud

07:08

Euro on USA dollari suhtes märgatavalt kallinenud

01.10

ERR Ukrainas: amnestia aeg desertööridele sai läbi

01.10

"Pealtnägija": Eesti mees tembeldati Vene luurajaks

09:51

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

01.10

Elektrilevi alustab 15 minuti arvestite paigaldamist 4–5 aasta pärast

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

16:03

Maroko noored alistasid MM-il nii Hispaania kui ka Brasiilia

15:37

Maailma parimad laskesuusatajad võistlevad Münchenis biatlonifestivalil

14:53

Käsipallimeeskonnad jagavad nädalavahetusel esimesi topeltpunkte

14:21

Kettaheitja Raigo Roots sai parakergejõustiku MM-il 17. koha

loe: kultuur

15:11

Galerii: Disainiöö moeetendusel kohtusid taaskasutus ning kaasav disain

14:19

Marilin Mihkelson: kultuurivaldkonda ei saa enam õhemaks lihvida

13:28

Galerii: ajaloomuuseumi uus näitus tutvustab Eesti muinsuskaitse lugu

12:32

Pildid: Rakvere teatris algasid jõululavastuse proovid

loe: eeter

13:14

Metsa alt ja koduaiast leiab praegugi taimi, millest uhke kimp kokku köita

12:05

Guido Kangur: me Pillega ei oska enam ilma džässita elada

11:56

Klarnetist Isabella Runge: "Klassikatähtedesse" kandideerimine oli suur eneseületus

09:51

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

Raadiouudised

12:40

Ilusad sügisilmad kestavad

12:25

Rootsi ühineb Soome, Poola ja Taani droonimüüri algatusega

12:20

Raadiouudised (02.10.2025 12:00:00)

10:45

Eksperdid ei usu plaani hoida vajaduspõhiste toetustega kokku 100 miljonit eurot

09:20

Raadiouudised (02.10.2025 09:00:00)

01.10

Transpordiamet teisaldas täna Koidula piiripunkti parklast kolmteist autot

01.10

Järvamaa haigla on rahaliselt kehvas seisus ning ka tööõhkkond on halb

01.10

Päevakaja (01.10.2025 18:00:00)

01.10

Kultuuriministeeriumi ja HTMi liitmise mõte vääriks kaalumist, leiavad nii praegused kui endised ministrid

01.10

Raadiouudised (01.10.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo