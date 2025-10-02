Rõivatööstus Baltika läheb pankrotti

Baltika on olnud aastaid tõsistes raskustes ning tänaseks on ettevõttel alles jäänud ainult Ivo Nikkolo kaubamärk. Baltika omaniku ELG Grupi esindaja sõnul on turutingimused jaemüügistrateegiaga muutnud jätkamise võimatuks.

Pankrotiprotsessi käigus koondatakse lähinädalatel kõik grupi töötajad, vahendas Postimees.

Peaaegu saja-aastase ajalooga tööstustel oli parematel aegadel viis kaubamärki – lisaks Ivo Nikkolole veel Monton, Baltman, Mosaic ja Bastion.

Baltika tegutseb Eestis, Lätis ja Leedus. Tänavu kevadel sai Baltika omanikuks rõivafirma ELG Grupp.

"Uskusime Ivo Nikkolo kaubamärgi tugevusse ja potentsiaali ning usume endiselt, et kaubamärk kannab ajatut väärtust. Kahjuks muudavad Baltimaade turutingimused jaemüügistrateegiaga jätkamise võimatuks. Kuigi see peatükk lõpeb, jätame ukse avatuks Ivo Nikkolo võimalikuks taassünniks tulevikus, keskendudes siis juba hulgimüügile ja e-kaubandusele laiemal Euroopa turul," ütles ELG Grupi esindaja Indrek Rahumaa Postimehele.