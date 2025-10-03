X!

Ministeerium lubaks koolidel arvestada õpilaskandidaadi koolieelistust

Eesti
Klassiruum.
Klassiruum. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Haridusministeerium tahab anda koolidele õiguse gümnaasiumidesse sisseastumisel arvestada õpilaskandidaadi koolieelistust. Nii tekib koolidel võimalus näiteks vestlusele kutsuda ka ainult need kandidaadid, kes on märkinud kooli oma esimeseks eelistuseks.

Haridusministeerium saatis kooskõlastusringile põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise eelnõu, millega ette nähtava ühe muudatuse järgi tekiks koolidel juba järgmisel aastal võimalus arvestada gümnaasiumidesse vastuvõtmisel ka õpilaskandidaatide koolieelistust.

Ministeeriumi õppekava valdkonna juht Marjeta Venno rääkis ERR-ile, et
koolidel tekiks võimalus, kuid mitte kohustus neid eelistusi arvestada.

"See tulebki tõesti sellest kogemusest, mida me 2025. aasta kevadel nägime, kus väga paljud õpilased pidid osalema väga paljudel vastuvõtuvestlustel," ütles Venno. "Kui see niimoodi ära reguleerida, siis sellest võiksid võita koormuse mõttes nii koolid, aga kindlasti ka õpilased."

Muudatust saaksid kasutada nii riigi- kui ka kohalike omavalitsuste gümnaasiumid.

Eelkõige võiks Venno hinnangul seesugune muudatus aidata vastuvõttu sujuvamalt korraldada Tallinnas ja Tartus.

Tartus on gümnaasiumid õpilaste eelistusi ühiskatsetel küsinud pea kümme aastat. Sel aastal ei küsitud koolieelistust aga ka ülikoolilinnas, sest õiguskantsler soovitas aasta alguses muuta Tartu ühiskatsete toimumise korda, sest eelistatud kooli valimine ja nende järjekorda panemine on praegu seadusega vastuolus.

See omakorda tõi kaasa olukorra, kus Tartu gümnaasiumid pidid tegelema kõigi, pea 2000 sisseastujaga ning kogu vastuvõtuprotsess muutus pikaks ja vaevarikkaks.

Tartu linna haridusosakonna juht Riho Raave rääkis, et kui nüüd see võimalus tuleb, et ka seadus lubab seda teha, et õpilane või kandidaat oma eelistused juba eelnevalt enne ühiskatseid ära määrab, siis see vähendaks oluliselt koormust koolidele, kes ei peaks enam vestlema kõigiga, vaid eeskätt nendega, kes on motiveeritud ja huvitatud just sellesse gümnaasiumisse astuma.

Eelistuste küsimise seadustamist hindas mõistlikuks ka Tartu Tamme gümnaasiumi direktor Ain Tõnisson. "Kui nüüd ei saanud seda võimalust kasutada, siis see tekitas tegelikult segadust juurde ja mulle tundub, et see tulemus oli see, et jõuti tegelikult samasse kohta välja, aga närvikulu oli suurem," ütles ta.

Venno sõnul saab kool eelistusi seadusemuudatuse põhjal arvestada siiski vaid juhul kui ka koolid oma vastuvõtutingimustes määravad selgelt ära, kas ja kuidas eelistusi arvestatakse: "Kas nad annavad mingisuguseid lisapunkte oma edetabelites, mida nad siis hakkavad jälgima näiteks põhikooli lõpueksamite ja aasta hinnete kõrval ehk siis missuguse tähtsusega nende jaoks see eelistuste märkimine on."

Lisaks lisapunktide andmisele on veel kaks varianti, kuidas kool saab eelistuste küsimist oma vastuvõtutingimustes rakendada, rääkis Tõnisson.

"Üks on see, et me üldse kitsendame seda ringi, kellega oma vastuvõtu menetluses toimetame. Seda me enne ei ole teinud  ja ilmselt ei plaani ka seekord. Teine võimalik variant on kasutada seda sellisel moel, et keda kutsuda enne vestlema, kellega enne tegeleda välistamata teisi. Seda mõtlemise kohta tegelikult ilmselt koolidele on," ütles ta.

Koolidel tuleks oma vastuvõtutingimused- ja kord ära muuta hiljemalt 2026. aasta märtsikuuks, kui on soov eelistuste arvestamist juba kevadisel vastuvõtul rakendada.

Samal teemal

valimised 2025

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:29

Funk Embassy andis välja kolmanda "Groove of ESSR" kogumiku

08:27

Taylor Swift avaldas albumi "The Life of a Showgirl"

08:06

Saaremaa ralli stardis on ka Aava, Murakas osaleb 35. korda

08:02

Müncheni lennujaam jätkas droonide tõttu katkenud tööd Uuendatud

07:41

Norras Venemaa piiri lähedal kadunud sõdurid leiti tervena üles Uuendatud

07:29

OTSE kell 12: pressikonverents olukorrast Ukraina sõjas

07:21

Vene varilaevastiku tankeri teekond ühtis drooniintsidentide toimumispaikadega

07:05

Ministeerium lubaks koolidel arvestada õpilaskandidaadi koolieelistust

06:57

Energiakontsern Utilitas on elektrifitseerimas oma kaugküttevõrku

06:44

Kohus karistas Valga pensionäri Konstantin Pätsi kuju sodimise eest

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02.10

Sõja 1317. päev: meedia teatel hakkab USA andma Ukrainale infot süvalöökideks Venemaale Uuendatud

02.10

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

02.10

Fox News: Michal ja Rutte vaidlesid NATO artikkel nelja käivitamise üle

02.10

Prantsusmaa vahistas Vene varilaevastiku tankeri kapteni Uuendatud

01.10

Merilo: Vene hävitajate alla tulistamine oleks olnud strateegiline viga

02.10

Euro on USA dollari suhtes märgatavalt kallinenud

02.10

Pevkur kinnitas, et USA-ga suurendati märkimisväärselt relvade ostu limiiti Uuendatud

02.10

Rõivatööstus Baltika läheb pankrotti Uuendatud

02.10

Spiegel: Saksamaal nähtud kahtlased droonid tegelesid luuramisega

02.10

Tallinnas algavad oktoobris Kristiine tunnelite rajamistööd

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

08:06

Saaremaa ralli stardis on ka Aava, Murakas osaleb 35. korda

02.10

Kategooriaid muutnud tõstmise MM algas maailmarekordiga

02.10

Ilver sai Kalev/Cramo vastu lisamotivatsiooni dokfilmist

02.10

Pärnu ei saanud eurosarja ka tagaukse kaudu

loe: kultuur

08:29

Funk Embassy andis välja kolmanda "Groove of ESSR" kogumiku

08:27

Taylor Swift avaldas albumi "The Life of a Showgirl"

02.10

EFI filmipärandi juht: filmi restaureerimine on käsitöö

02.10

Narvas ootab 80 000 museaali omanikuküsimusele lahendust

loe: eeter

02.10

Metsa alt ja koduaiast leiab praegugi taimi, millest uhke kimp kokku köita

02.10

Guido Kangur: me Pillega ei oska enam ilma džässita elada

02.10

Klarnetist Isabella Runge: "Klassikatähtedesse" kandideerimine oli suur eneseületus

02.10

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

Raadiouudised

02.10

Peeter Simmi filmi "Ideaalmaastik" digiteeritud versioon taas-esilinastub Prantsusmaal

02.10

USA kongress andis loa suurendada relvaostulimiite Eestile

02.10

Nursipalu harjutusväljal lasti suurekaliibrilistest liikursuurtükkidest

02.10

Päevakaja (02.10.2025 18:00:00)

02.10

Euro on tänavu USA dollari suhtes märgatavalt kallinenud

02.10

Kihnu alternatiivne laevatee on teostatav, aga kallis

02.10

Raadiouudised (02.10.2025 15:00:00)

02.10

Ilusad sügisilmad kestavad

02.10

Rootsi ühineb Soome, Poola ja Taani droonimüüri algatusega

02.10

Raadiouudised (02.10.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo