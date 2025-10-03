Plaan lubada oma nime muutmist automaatselt jõudis riigikogusse

Esmaspäeval arutab riigikogu õiguskomisjon eelnõu, mille järgi saaks teatud juhtudel muuta oma eesnime, perekonnanime või mõlemat rahvastikuregistri digikeskkonnas ilma ametniku loata. Omavalitsused on varem plaani kriitiliselt suhtunud.

Eelnõuga luuakse alus menetlusele, kus inimene saab esitada rahvastikuregistri turvalises veebikeskkonnas avalduse uue eesnime, perekonnanime või isikunime saamiseks ning mis võimaldab teatud tingimustel teha automaatotsuseid ja -kandeid. See vähendaks ametnike koormust ja muudaks protsessi kiiremaks.

Eelnõu autorid kirjutavad seletuskirjas, et suurem osa nime muutmise avaldustest esitatakse praegu elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult. Seega ei käi inimesed tihti enam omavalitsuses kohapeal avaldust esitamas.

"Kui avaldust saab edaspidi esitada turvalises veebikeskkonnas elektrooniliselt, ei ole avalduse vastuvõtmiseks, nime muutmise eelduste kontrollimiseks ning otsuse ja kande tegemiseks ametnikku vaja, välja arvatud juhul, kui on vaja teha kaalutlusotsus," kirjutatakse eelnõus.

Kuna edaspidi saab nimemuutuse eeldusi kontrollida automaatselt, ei ole mõistlik säilitada paralleelselt avalduse esitamise viisi, mille puhul ametnik peaks ise avalduses esitatud andmeid kontrollima, täites sama ülesannet, mida teeb süsteem.

"Kui nime muutmiseks esitatud andmed on juba automaatselt kontrollitud, siis on mõistlik langetada asjas ka otsus ja teha rahvastikuregistri kanne automaatselt," leidsid seletuskirja autorid.

Iga kord nime automaatselt muuta ei saa.

Rahvastikuregistri andmete kontrolle saab teha automaatselt kõigi avalduste puhul, kuid olukordades, kus seaduse kohaselt on vaja hinnata nime muutmise põhjuseid või soovitud nime vastavust nimeseaduse nõuetele, ei tehta automaatotsuseid, vaid menetlus edastatakse ametnikule kaalutlusotsuse tegemiseks.

Näiteks saab rahvastikuregistri päringuga automaatselt kindlaks teha, kas taotletud nimi on vanema perekonnanimi. Ent kui mõjuval põhjusel soovitakse vabalt valitud perekonnanime, siis ei saa kaalutlusotsust automaatselt teha.

Eelnõu seletuskirja järgi peaks aga alaealise nime muutmiseks avalduse esitama kohapeal, kus ametnik kontrollib lapse ja vanemate nõusolekut.

Kui eelnõu oli suvel kooskõlastusringil, laekus sellele ka kriitikat.

Tartu linnavalitsus leidis, et automaatne nimevahetuse süsteem võib tekitada ka uusi probleeme ning toetas küll nimemuutmise avalduse esitamist e-keskkonnas, kuid oli vastu automaatsetele kannetele.

"Senine kogemus näitab, et isikud on üsna altid oma dokumentide PIN-koode usaldama lähedastele või ka lausa võõrastele. Kui nüüd nime muutmine toimuks automaatkandega kohe, siis ei pruugi isik üldse teadagi, et tal on nimi tema teadmata muutunud," hoiatas linnavalitsus.