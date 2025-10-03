X!

Plaan lubada oma nime muutmist automaatselt jõudis riigikogusse

Eesti
Inimesed trammipeatuses
Inimesed trammipeatuses Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Esmaspäeval arutab riigikogu õiguskomisjon eelnõu, mille järgi saaks teatud juhtudel muuta oma eesnime, perekonnanime või mõlemat rahvastikuregistri digikeskkonnas ilma ametniku loata. Omavalitsused on varem plaani kriitiliselt suhtunud.

Eelnõuga luuakse alus menetlusele, kus inimene saab esitada rahvastikuregistri turvalises veebikeskkonnas avalduse uue eesnime, perekonnanime või isikunime saamiseks ning mis võimaldab teatud tingimustel teha automaatotsuseid ja -kandeid. See vähendaks ametnike koormust ja muudaks protsessi kiiremaks.

Eelnõu autorid kirjutavad seletuskirjas, et suurem osa nime muutmise avaldustest esitatakse praegu elektrooniliselt digitaalallkirjaga kinnitatult. Seega ei käi inimesed tihti enam omavalitsuses kohapeal avaldust esitamas.

"Kui avaldust saab edaspidi esitada turvalises veebikeskkonnas elektrooniliselt, ei ole avalduse vastuvõtmiseks, nime muutmise eelduste kontrollimiseks ning otsuse ja kande tegemiseks ametnikku vaja, välja arvatud juhul, kui on vaja teha kaalutlusotsus," kirjutatakse eelnõus.

Kuna edaspidi saab nimemuutuse eeldusi kontrollida automaatselt, ei ole mõistlik säilitada paralleelselt avalduse esitamise viisi, mille puhul ametnik peaks ise avalduses esitatud andmeid kontrollima, täites sama ülesannet, mida teeb süsteem.

"Kui nime muutmiseks esitatud andmed on juba automaatselt kontrollitud, siis on mõistlik langetada asjas ka otsus ja teha rahvastikuregistri kanne automaatselt," leidsid seletuskirja autorid.

Iga kord nime automaatselt muuta ei saa.

Rahvastikuregistri andmete kontrolle saab teha automaatselt kõigi avalduste puhul, kuid olukordades, kus seaduse kohaselt on vaja hinnata nime muutmise põhjuseid või soovitud nime vastavust nimeseaduse nõuetele, ei tehta automaatotsuseid, vaid menetlus edastatakse ametnikule kaalutlusotsuse tegemiseks.

Näiteks saab rahvastikuregistri päringuga automaatselt kindlaks teha, kas taotletud nimi on vanema perekonnanimi. Ent kui mõjuval põhjusel soovitakse vabalt valitud perekonnanime, siis ei saa kaalutlusotsust automaatselt teha.

Eelnõu seletuskirja järgi peaks aga alaealise nime muutmiseks avalduse esitama kohapeal, kus ametnik kontrollib lapse ja vanemate nõusolekut.

Kui eelnõu oli suvel kooskõlastusringil, laekus sellele ka kriitikat.

Tartu linnavalitsus leidis, et automaatne nimevahetuse süsteem võib tekitada ka uusi probleeme ning toetas küll nimemuutmise avalduse esitamist e-keskkonnas, kuid oli vastu automaatsetele kannetele. 

"Senine kogemus näitab, et isikud on üsna altid oma dokumentide PIN-koode usaldama lähedastele või ka lausa võõrastele. Kui nüüd nime muutmine toimuks automaatkandega kohe, siis ei pruugi isik üldse teadagi, et tal on nimi tema teadmata muutunud," hoiatas linnavalitsus.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:26

Ideejazzi peaesineja on Ameerika trompetist Jeremy Pelt

12:25

Raadiouudised (03.10.2025 12:00:00)

12:17

Flötist Tuule-Helin Krigul: vahel vajan väga ka diskot ja räppi

12:17

P-komando sulelised hävitavad Harku vallas edukalt hispaania teetigusid

12:08

Tallinnas esineb briti produtsent ja helilooja Jon Hopkins

12:07

Parempoolsed pöördusid valimisdebatti mittepääsemise pärast kohtusse

11:57

U-21 koondis valmistub EM-valikmängudeks Luksemburgi ja Prantsusmaa vastu

11:45

Kandidaatide nimede põhjal tõuseb Keskerakonna ja langeb Parempoolsete toetus

11:36

Plaan lubada oma nime muutmist automaatselt jõudis riigikogusse

11:21

Macron: varitankeri kinnipidamine viitab uuele plaanile Venemaa survestamiseks

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02.10

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

07:41

Norras Venemaa piiri lähedal kadunud sõdurid leiti tervena üles Uuendatud

02.10

Sõja 1317. päev: meedia teatel hakkab USA andma Ukrainale infot süvalöökideks Venemaale Uuendatud

02.10

Prantsusmaa vahistas Vene varilaevastiku tankeri kapteni Uuendatud

02.10

Fox News: Michal ja Rutte vaidlesid NATO artikkel nelja käivitamise üle

08:38

Uuralites asuvas keemiatehases toimusid plahvatused Uuendatud

02.10

Rõivatööstus Baltika läheb pankrotti Uuendatud

02.10

Pevkur kinnitas, et USA-ga suurendati märkimisväärselt relvade ostu limiiti Uuendatud

02.10

Tallinnas algavad oktoobris Kristiine tunnelite rajamistööd

07:21

Vene varilaevastiku tankeri teekond ühtis drooniintsidentide toimumispaikadega

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

11:57

U-21 koondis valmistub EM-valikmängudeks Luksemburgi ja Prantsusmaa vastu

11:20

Kogenud Talviku ja Kullase kõrval on Rahvuste krossil stardis debütant Pärn

10:34

Lille'i väravavaht tõrjus järjest kolm penaltit, Lyon ja Villa võitsid

10:10

"Spordis ainult tüdrukud" | Kuidas spordipsühholoog sportlast aitab?

loe: kultuur

12:26

Ideejazzi peaesineja on Ameerika trompetist Jeremy Pelt

12:08

Tallinnas esineb briti produtsent ja helilooja Jon Hopkins

10:34

Galerii: Lätis algasid Veiko Õunpuu mängufilmi "Serafima" võtted

10:27

Aarne Soro: võtsin nooremana kõike liiga isiklikult

loe: eeter

12:17

Flötist Tuule-Helin Krigul: vahel vajan väga ka diskot ja räppi

12:17

P-komando sulelised hävitavad Harku vallas edukalt hispaania teetigusid

08:40

Klassikaraadio muusikapäeva viktoriini lahendas rekordarv inimesi

02.10

Metsa alt ja koduaiast leiab praegugi taimi, millest uhke kimp kokku köita

Raadiouudised

10:20

Toila ja Jõhvi ühinemise vastased kardavad eestluse vähenemist

10:10

USA valitsusasutuste tööseisaku lõpetaks kokkulepe senatis

09:50

Utilitas elektrifitseerib oma kaugküttevõrku

09:45

Ilm püsib päikesepaisteline ja sajuta

09:20

Raadiouudised (03.10.2025 09:00:00)

02.10

Peeter Simmi filmi "Ideaalmaastik" digiteeritud versioon taas-esilinastub Prantsusmaal

02.10

USA kongress andis loa suurendada relvaostulimiite Eestile

02.10

Nursipalu harjutusväljal lasti suurekaliibrilistest liikursuurtükkidest

02.10

Päevakaja (02.10.2025 18:00:00)

02.10

Euro on tänavu USA dollari suhtes märgatavalt kallinenud

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo