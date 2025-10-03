X!

Tuuleparkide planeerimine jätkub 22 omavalitsuses

Majandus
Sopi-Tootsi tuulepark.
Vaata galeriid
13 pilti
Majandus

Vastavalt kehtivale energiamajanduse arengukavale peab Eesti saavutama aastaks 2035 puhta energia osakaaluks kogu energiapaketis 80 protsenti, millest tuuleenergia ja päikeseenergia peab moodustama olulise osa ehk kuni 70 protsenti. Neid eesmärke tutvustati ajakirjanikele Sopi-Tootsi tuulepargis.

Kliimaministeeriumi taastuvenergia valdkonna juht Tauno Hilimon ütles, et nende  eesmärkide saavutamises plaanib riik läbi viia uusi vähempakkumisi.

"Ja sellega lisanduks kuni 700 megavatti ja lisaks on eelmine vähempakkumine, sealt ligikaudu 300 megavatti. Kokku ongi umbes vähemalt tuhat megavatti tuult riigi abil lisandumas. Aga sealt edasi on ootuspärane, et tulevad tuulepargid turupõhiselt," lausus Hilimon.

Aktiivne tuuleparkide planeerimine jätkub 22 omavalitsuses, kuid lisaks on neli valda otsustanud rahva vastuseisu tõttu ühe või kõik planeeringud lõpetada.

"On kaardistamisel riigimaad, kuhu oleks potentsiaalne tuuleparke rajada. Üks riigimaade enampakkumine läbi viidi, täiendav on planeerimisel. Täna käime läbi potentsiaalseid alasid, et valida välja need, kus võimalikud mõjud oleksid väikesed," ütles Hilimon.

Kliimaministeerium tellis Tartu Ülikoolilt uuringu, mis alalüüsis 32 teadusuuringu põhjal tuulikute tervisemõjusid. Ülikooli keskkonnatervishoiu ekspert Triin Veber peab uuringu üheks olulisemaks järelduseks, et tuulikute infrahelil inimestele mõju ei ole.

"Teine oluline tulemus on see, et ikkagi tuulikud häirivad inimesi. See häiring võib tuleneda kuuldavast mürast, eriti kui see müra on pulseeriv, et ei ole päris ühtlane. Siis ka see, et inimesed näevad oma koduaknast tuulikut; ka see, et neile langeb tuuliku vari," lausus Veber.

Uuringu koostajad järeldavad, et mürapiiranguid pole vaja sihttasemest madalamaks viia, küll aga soovitatakse tuulikutele selgelt kehtestada müra sihttase õues 40 detsibelli, siseruumides päeval 25 detsibelli ja päeval 30 detsibelli.

Toimetaja: Marko Tooming

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:24

Trump esitas Hamasile ultimaatumi

19:21

Itaalia jalgpallikoondis tuleb Eestisse tugeva koosseisuga

18:57

Maike Lond: mind hakkas huvitama võimu üleandmine uuele põlvkonnale

18:52

Johannes Lõhmus: hinnatud filmiklassika näitamine väärindab kinokogemust

18:44

Igiliikur Djokovic pääses Shanghais edasi, üllatusi oli omajagu

18:41

Tuuleparkide planeerimine jätkub 22 omavalitsuses

18:40

Päevakaja (03.10.2025 18:00:00)

18:39

Tänavusel talvel kujuneb toasoe mullusest soodsamaks

18:37

Trump võib tööseisaku raames koondada tuhandeid föderaalametnikke

18:13

Selgusid teise poolaasta spordistipendiumide saajad

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:41

Norras Venemaa piiri lähedal kadunud sõdurid leiti tervena üles Uuendatud

15:25

Ukraina tabas järjekordset naftatöötlemistehast Venemaal Uuendatud

02.10

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

10:13

Läti peatas kahe surnuga mopeediõnnetuse järel Ride Mobility renditegevuse

02.10

Sõja 1317. päev: meedia teatel hakkab USA andma Ukrainale infot süvalöökideks Venemaale Uuendatud

07:21

Vene varilaevastiku tankeri teekond ühtis drooniintsidentide toimumispaikadega

02.10

Rõivatööstus Baltika läheb pankrotti Uuendatud

09:35

Varasügine enteroviiruste puhang tuleb villide ja kukkuvate küüntega

10:54

Soome kohus: me ei saa Eagle S meeskonna üle kohut mõista

02.10

Guido Kangur: me Pillega ei oska enam ilma džässita elada

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

19:21

Itaalia jalgpallikoondis tuleb Eestisse tugeva koosseisuga

18:44

Igiliikur Djokovic pääses Shanghais edasi, üllatusi oli omajagu

18:13

Selgusid teise poolaasta spordistipendiumide saajad

17:41

Mölder ja Troost pidid Monastiris kaotusega leppima

loe: kultuur

18:57

Maike Lond: mind hakkas huvitama võimu üleandmine uuele põlvkonnale

18:52

Johannes Lõhmus: hinnatud filmiklassika näitamine väärindab kinokogemust

15:13

Rajas: Charleville'i festivalil tekkis uue publikuga loominguline kontakt

15:12

Pildid: Ugala teatris esietendub absurdihõnguline komöödia "Superstaar"

loe: eeter

16:48

"Klassikatähed" võistlus kogub hoogu: ees ootab virtuoospalade väljakutse

14:17

"Terevisiooni" nädala hoidis: Katrini apelsinimoos ilma apelsinita

13:34

Kunstimuuseumi kogusse lisandus haruldane Faehlmanni portree

12:17

P-komando sulelised hävitavad Harku vallas edukalt hispaania teetigusid

Raadiouudised

17:55

Valga valla koolivõrk lähiaastatel ei muutu

17:50

Tuuleparkide planeerimine jätkub 22 omavalitsuses

15:35

Kaitsevägi soovib saada lisaõigusi oma julgeolekuala kaitseks

15:35

Tartu põhjapoolse ümbersõidu rajamine läheb uude teehoiukavva

15:25

Raadiouudised (03.10.2025 15:00:00)

13:00

Ministeerium lubaks koolidel arvestada õpilaskandidaadi koolieelistust

12:55

Kantar Emor: Keskerakonda toetab 45 protsenti Tallinna valijaist

12:45

Soome kohus ei saa tankeri Eagle S meeskonna üle õigust mõista

12:45

Laupäeval tuul tugevneb ja Lääne-Eestis sajab veidi vihma

12:25

Raadiouudised (03.10.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo