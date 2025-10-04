X!

Kohus mõistis USA muusikaprodutsent Sean Combsile nelja aasta pikkuse vangistuse

Muusikaprodutsent Sean Combs ehk Diddy.
Muusikaprodutsent Sean Combs ehk Diddy. Autor/allikas: SCANPIX/Xavier Collin/Image Press Agency
USA kohus määras reedel muusikaprodutsendile Sean "Diddy" Combsile enam kui nelja aasta pikkuse vangistuse seoses süüdimõistva otsusega prostitutsiooni puudutavas kohtuasjas.

Prokurörid taotlesid 55-aastasele Combsile 11 aasta pikkust vanglakaristust, ent kohtunik Arun Subramanian langetas pärast pikka istungit otsuse 50-kuulise karistuse kandmiseks. Lisaks määras kohtunik Combsile ka 500 000 dollari suuruse trahvi.

Combsi advokaadid palusid kohtunikult hiphop-staarile 14-kuulist karistust. See oleks sisuliselt tähendanud juba kantud karistusaega, kuna Combs on vangis olnud üle aasta.

Vandekohus mõistis juulis Combsi õigeks talle esitatud kõige raskemates süüdistusetes ehk seksikaubanduses ja väljapressimises, kuid ta mõisteti süüdi kahes punktis inimeste osariikidevahelises transportimises prostitutsiooni eesmärgil.

Kohtunik lubas reedesel istungil kaitsel tundide kaupa Combsi nimel esineda. Ühtlasi pidas ka muusik ise emotsionaalse kõne. Enne karistuse väljakuulutamist pöördus ta kohtu poole öeldes, et tal on oma tegude pärast "siiralt kahju" ning palub neilt armu, vabandas nii oma perekonna kui ka ohvrite ees, öeldes, et tema käitumine oli "vastik, häbiväärne ja haige".

Kohtunik sõnas, et seadus kohustab teda määrama Combsi kuritegude raskusastmele vastavat karistust, mis tema sõnul parandamatult kahjustasid kahte naist. "Kohus ei ole veendunud, et vabanemisel neid kuritegusid uuesti toime ei panda."

Ka kohtunik Subramanian ise märkis, et tema määratud karistus oli oluliselt lühem kui kriminaalhooldusametnike soovitatud vahemik 70 kuni 87 kuud.

Combsi endine tüdruksõber, 39-aastane lauljanna Casandra Ventura esitas kohtunikule kirja, milles palus tal arvestada "paljude eludega, mille Sean Combs on oma väärkohtlemise ja kontrolliga pea peale pööranud".

Ventura kirjeldas detailselt tema üle kümne aasta pikkuse suhte jooksul Combsiga kogetud füüsilist, emotsionaalset ja seksuaalset väärkohtlemist. Ühtlasi kardab ta oma Combsi vabanemisel kättemaksu.

Combsi kaitsjad lubasid otsuse edasi kaevata.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: BNS

