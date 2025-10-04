X!

Kunstnik Maria Kapajeva näitus räägib oma keha aktsepteerimisest

Foto: Siim Lõvi /ERR
Tartus Kogo galeriis avati kunstnik Maria Kapajeva isikunäitus "Neist ilma jäädes saab minust tervik". Eestis ja Suurbritannias töötav kunstnik räägib väljapanekul isikliku loo teekonnast oma keha aktsepteerimiseni, kutsudes ühiskonda ka laiemalt lahti laskma normidest ja stereotüüpidest.

Kapajeva on munasarja- ja rinnavähi pärast läbinud mitu meditsiinilist protseduuri. Selle tulemusena ei vasta aga kunstniku keha enam standarditele, mis ühsikonnas on naise kehast levinud

"Mulle tundub, et me peaksime ammu juba lõpetama selle niinimetatud normi aktsepteerimise, sest tegelikult ei mahu keegi meist sellesse normi, ja me peaksime õppima aktsepteerima meid kõiki sellistena nagu me oleme – kõik erinevad. Isegi kui sa ei pea end kväär-inimeseks, on need normid, millised kehad "peavad" olema või kuidas me "peame" välja nägema, väga koormavad ja ei vii millegi heani," rääkis kunstnik "Aktuaalsele kaamerale".

Ka kunstnik ise on läbinud pika teekonna, et enda keha aktsepteerida sellisena nagu see on. Oma kogetud valu, aga ka saabunud rahu väljendabki ta isikunäitusel erinevate meediumite kaudu.

Oluline osa on fotodel, kuid näha saab merekarpegi, mis omakorda loovad vorme ja seoseid naisekehaga.

"Just selles konkreetses projektis näeme, kuidas need erinevad vormid ja kujutised, mida ta siin esitleb, võivad olla osa sellest teekonnast ning kuidas need suudavad edasi anda seda, mida ta on läbi elanud ja et see tervenemise
ja teraapiline protsess on endiselt toimumas," ütles kuraator Šelda Pukite.

"Muidugi tunnen ma end üsna haavatavana, kui ma ennast niimoodi avalikkuse ette sean, aga selles on ka mingi jõud. Ma arvan, et sellest tuleb rääkida, sest naiste kogemus oma tervisega on täiesti nähtamatu — ja see on väga suur probleem," ütles Kapajeva.

Lisaks naiste tervisele tähelepanu pööramisele on näitusega soov ka laiemalt panna ühiskonda mõtlema - kumb on olulisem, kas see, milline näeb välja keha või see, kes on selle keha sees peidus?

"See on okei, et me oleme erineva kehakujuga, erinevas suuruses, et me läbime erinevaid eluetappe ja kogemusi - peaksime seda omaks võtma, selle asemel et püüda end vormida kõigi tänapäevaste tehnoloogiate või kosmeetika abil, et sobituda mingitesse ühiskondlikesse ootustesse," tõdes Pukite.

Näitus "Neist ilma jäädes saab minust tervik" on Kogo galeriis avatud 22. novembrini.

Toimetaja: Mait Ots

