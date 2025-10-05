X!

ERR Ukrainas: Lvivi piirkond sai Venemaa öises õhurünnakus rängalt kannatada

Foto: ERR
Venemaa öises ulatuslikus õhurünnakus Ukrainale hukkus viis inimest ja sai kahjustada elektrisüsteem. Löögi alla jäi kokku üheksa Ukraina regiooni, eriti rängalt sai seekord kannatada Lvivi piirkond Lääne-Ukrainas. Just seal viibib praegu "Aktuaalse kaamera" võttegrupp.

Lapaivka küla on põhimõtteliselt Lvivi äärelinn. Pühapäeva varahommikul Venemaa raketirünnaku tõttu sai seal surma terve pere – neli inimest, sealhulgas 15-aastane tütarlaps. Veel kaks kohalikku elanikku said raskelt haavata. Pommivarjendit seal ei ole.

"Meil ei ole kuhugi varjuda. Me ei käi keldris. Kelder on meil olemas, aga see ei aita," sõnas kohalik elanik Nadija.

"Paljudel lendasid aknad ja uksed sisse. Mul lendas ka aken sisse. Olin väga hirmul. Siis oli selline lööklaine, et ma ei suuda seda teile seletada," lausus Maria.

Kõrvalmajas elaval Galinal vedas.

"Mul oli peas villane rätik, aga midagi lõi mulle vastu pead. Alguses ma ei saanud aru. Me jooksime tänavale koos teistega. Siis ma tundsin, et veri jookseb. Panin rätiku haava peale, pärast unustasin selle kiirabiautosse. Nad seal vaatasid, et olen enam-vähem terve," ütles Galina.

Nüüd tahab Galina koos oma lehma Gerdaga Poolasse kolida.

"Mulle öeldi, et mind lehmaga ei lubata üle piiri. Muidugi, ta pole koer ega kass, kotti teda ei pane. Inimesed muretsevad koerte ja kasside pärast. Minu jaoks on see naljakas. See on loom, kes toidab," kurtis Galina.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

