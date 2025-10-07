Läti tõstab järgmistel aastatel alkoholi- ja tubakaaktsiisi

Läti plaanib järgmistel aastatel tõsta alkoholi- ja tubakaaktsiisi. Esimesed uued aktsiisimäärad hakkavad kehtima järgmisel aastal, ulatuslikumaid muudatusi on aga oodata 2028. aastal.

Muudatused aktsiisiseaduses näevad ette kangete alkohoolsete jookide aktsiisimäära kiiremat tõusu alates 1. märtsist 2026. Seevastu alates 1. märtsist 2028 tõusevad kõikide alkohoolsete jookide, sealhulgas ka õlle aktsiisimäärad

Ka suitsetamine läheb Lätis kallimaks. Aastatel 2026 ja 2027 kavatseb Läti järk-järgult tõsta tubakatoodete, närimistubaka, e-vedelike ning elektrooniliste suitsetamisvahendite aktsiisimäärasid, vahendas LSM.

Alates 2028. aastast tõusevad ka alkoholivabade jookide aktsiisimäärad. See kehtib jookidele, mille suhkrusisaldus on kuni kaheksa grammi 100 milliliitri kohta. Samas ka kõrgema suhkrusisaldusega joogid ja energiajoogid lähevad veel kallimaks.

Aktsiisimäärade tõus peaks tooma riigieelarvesse 2026. aastal 7,5 miljonit eurot, 2027. aastal 11,9 miljonit eurot ja 2028. aastal ligi 30,5 miljonit eurot.