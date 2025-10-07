Wolt võtab Soomes oma kullerid palgale

Wolt kavatseb lähikuudel tööle palgata kuni 100 kullerit. Kokku on Woltil umbes 10 000 toidukullerit.

"Enamik kullereid soovib olla ettevõtjad ja otsustada ise, millal ja kui palju nad töötavad. Samal ajal eelistaks väike arv kullereid teha palgatööd," ütles Wolti Põhja-Euroopa tegevjuht Joel Järvinen.

Uut töösuhet katsetatakse esialgu ainult Helsingi piirkonnas, hiljem võib see laieneda ka teistesse Soome piirkondadesse ning ka teistesse riikidesse.

Wolti Põhjamaade haru avalike suhete juhi Olli Koski sõnul ei ole palgamudel firma jaoks kehvem ärimudel kui ettevõtjakeskne tegevus. Tema sõnul on kullerite aktiivne tööaeg umbes 14 tundi nädalas. See annab keskmiseks kuupalgaks umbes 1240 eurot. Sissetulek sõltub aga tehtud töö mahust, seega keskmine palk ei anna terviklikku pilti.

Aktiivseks tööks loetakse aega, mille kuller kulutab tellimuste vastuvõtmisele ja kohaletoimetamisele. Ka Koski tõi välja, et enamik kullereid soovib tegutseda ettevõtjana, kuid on inimesi, kes soovib sõlmida töölepingu.

Näiteks Afzal Hossain ütles, et soovib sõlmida pigem töölepingu. Ta õppis Vantaa kutsekoolis toitlustust ning töötab kullerina 7–8 tundi nädalas. Hossaini sõnul teenib ta 1000–1500 eurot kuus, vahendas Yle.

Woltil tuleb veel töölepingu alusel uued reeglid välja töötada. Sektoris puudub kollektiivleping, aga firma peab selle loomise osas läbirääkimisi Soome Teenussektori Ametiühinguga.

Kui kulleriga on sõlmitud tööleping, hoolitseb Wolt muu hulgas puhkuse- ja haigusraha eest. Pole veel täpselt teada, kuidas see paika pannakse. Ettevõtte teatel on töösuhtes oleva kulleri tunnipalk tarnete tegemise ajal umbes 14 eurot. Ettevõtjana teenib kuller keskmiselt 20–21 eurot tunnis.

Töölepingu alusel tegutsevale kullerile kehtivad ka mitmed piirangud. Näiteks ei tohi nad võtta vastu tellimusi teistest rakendustest. Samas makstakse neile haigusraha, iga-aastast puhkusehüvitist, töötus- ja õnnetusjuhtumikindlustust.

Soome kõrgeim kohus langetas maikuus otsuse, et toidukullerid on töötajad, mitte ettevõtjad. Wolt teatas hiljem, et ei aktsepteeri seda otsust. Wolt püüab endiselt otsust tühistada, kuid mitmekesistab nüüd oma tegevust.

Wolt asutati Soomes 2014. aastal. 2022. aastal müüdi see USA kullerfirmale DoorDash. Tehingu väärtus oli ligikaudu kolm miljardit eurot.