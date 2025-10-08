X!

Ossinovski: kui tuleb uus peaminister, peaksid sotsid valitsusse minema

Eesti
Toompea
Toompea Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) ütles saates "Otse uudistemajast", et ei pea võimalikuks, et peaminister Kristen Michal kutsuks sotsiaaldemokraate valitsusse tagasi.

"Loomulikult selleks, et teha koostööd, on vaja olla ka pragmaatiline, kokkulepeteks võimeline. Aga siiski need inimlikud aspektid, need mängivad ka oma rolli, nii et ma lihtsalt ei pea seda kuigi tõenäoliseks," sõnas Ossinovski.

"Ehkki ma arvan, et meie minema saatmine oli suur viga, ja suur viga mitte sellepärast, et meie tahaksime valitsuses olla, vaid ka puhtalt tema huvide vastane tegevus, mille tulemusi ta nüüd ka näeb. Aga ma lõpuni kindlasti välistada ei saa, et Eestile tuleb uus peaminister, ja siis sotsiaaldemokraadid peaksid tõsiselt kaaluma valitsusse minemist," lausus Ossinovski.

10. märtsil andsid Reformierakond ja Eesti 200 teada otsusest jätkata valitsemist ilma Sotsiaaldemokraatliku Erakonnata.

Küsimusele, kas ta soovib kandideerida sotsiaaldemokraatide esimeheks, vastas Ossinovski, et ta ei soovi.

Toimetaja: Mari Peegel, intervjueeris Anvar Samost

Allikas: "Otse uudistemajast"

Samal teemal

kõik rehkendama!

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:16

NBA meeskonnad naasevad kuus aastat pärast tüli Hiina pinnale

16:53

Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused Uuendatud

16:47

Napilt edasi pääsenud Hispaania lükkas alagrupivõitja Ukraina auti

16:46

Saksamaa annab politseile loa droone alla lasta

16:39

"Pealtnägija" ajas GRU pakipommide operatsiooni jälgi Eestis

16:22

Näitekirjanik Esko Salervo: miks mitte olla oma elu superstaar?

16:17

Kohus peatas keskkonnaameti eriloa karude küttimiseks viies piirkonnas

16:15

Põhja-Korea naistõstjad teisi jätkuvalt MM-i kõrgemale astmele ei lase

15:41

Eesti istevõrkpallurid said kaela pronksmedalid

15:40

Ryanair jätab talvegraafikus Tallinnast viis liini taasavamata

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16:53

Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused Uuendatud

07.10

Kohus tunnistas kaitseliidu liikme süüdi riigivastases kuriteos

11:30

Kohus saatis piirijärjekordi manipuleerinud kolm õde vangi

07.10

Leedu autojuhid eelistavad kütuse võtmiseks Eesti tanklaid

07.10

Sõja 1322. päev: Ukraina püstitas Tjumeni naftakäitist rünnates uue kaugusrekordi Uuendatud

12:15

Ryanair jätab talvegraafikus Tallinnast viis liini taasavamata Uuendatud

09:14

Hispaania Baleaaride saarestik seisab silmitsi tõsise rändekriisiga

07.10

Koalitsioon tahab juba tänavu kaks automaksuga seotud muudatust ellu viia

05:00

Ministeerium: gümnaasium ei või vastuvõtureegleid omatahtsi painutada

05:04

Tallinn hakkab kesklinnas ettevõtetele äripindu välja üürima

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

17:16

NBA meeskonnad naasevad kuus aastat pärast tüli Hiina pinnale

16:47

Napilt edasi pääsenud Hispaania lükkas alagrupivõitja Ukraina auti

16:15

Põhja-Korea naistõstjad teisi jätkuvalt MM-i kõrgemale astmele ei lase

15:41

Eesti istevõrkpallurid said kaela pronksmedalid

loe: kultuur

16:22

Näitekirjanik Esko Salervo: miks mitte olla oma elu superstaar?

15:29

PÖFF kuulutas välja tänavuse debüütfilmide võistlusprogrammi

14:52

Kai kunstikeskuses toimub tänavu esmakordselt rahvusvaheline kultuurijuhtimise foorum

14:43

Genialistide viimane ülesastumine jõuab esimese Eesti bändi kontserdina kinolevisse

loe: eeter

16:39

"Pealtnägija" ajas GRU pakipommide operatsiooni jälgi Eestis

15:10

Ansambel Häääl vabaimprovisatsioonist: iga kord sünnib laval uus lugu

11:35

Uuring: tuulikute infraheli asemel häirib kohalikke kuuldav tuulikumüra

11:06

"Masterchefi" kohtunik Silver Illak: kõige enam on köögis põletusvigastusi

Raadiouudised

15:25

Riik tahab taas hakata toetama omavalitsuste vabatahtlikke liitumisi

15:25

Raadiouudised (08.10.2025 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (08.10.2025 12:00:00)

10:25

Rakveres läheb valimistele favoriidina vastu Isamaa

10:20

Eesti maksu-ja tolliamet pooldab Hiina postipakkide tulva piiramist

09:55

Euroopa Liit kaalub teraseimpordi vähendamist ja terasetollide suurendamist

09:50

Tallinn hakkab kesklinnas ettevõtetele äripindu välja üürima

09:25

Raadiouudised (08.10.2025 09:00:00)

07.10

Päevakaja (07.10.2025 18:00:00)

07.10

Viljandi Kutseõppekeskust vaevab ruumikitsikus

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo