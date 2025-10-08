Ossinovski: kui tuleb uus peaminister, peaksid sotsid valitsusse minema

"Loomulikult selleks, et teha koostööd, on vaja olla ka pragmaatiline, kokkulepeteks võimeline. Aga siiski need inimlikud aspektid, need mängivad ka oma rolli, nii et ma lihtsalt ei pea seda kuigi tõenäoliseks," sõnas Ossinovski.

"Ehkki ma arvan, et meie minema saatmine oli suur viga, ja suur viga mitte sellepärast, et meie tahaksime valitsuses olla, vaid ka puhtalt tema huvide vastane tegevus, mille tulemusi ta nüüd ka näeb. Aga ma lõpuni kindlasti välistada ei saa, et Eestile tuleb uus peaminister, ja siis sotsiaaldemokraadid peaksid tõsiselt kaaluma valitsusse minemist," lausus Ossinovski.

10. märtsil andsid Reformierakond ja Eesti 200 teada otsusest jätkata valitsemist ilma Sotsiaaldemokraatliku Erakonnata.

Küsimusele, kas ta soovib kandideerida sotsiaaldemokraatide esimeheks, vastas Ossinovski, et ta ei soovi.