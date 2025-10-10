X!

Valitsus vahetab tasuta õigusabi juturoboti vastu

Liisa Pakosta.
Liisa Pakosta. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Igal aastal on ligi 10 000 kehvemal majanduslikul järjel olevat inimest saanud riigilt tasuta ja soodushindadega õigusnõu, kuid nüüd asendub see ministeeriumi juturobotiga, kirjutab Postimees.

Alates 2017. aastast on Eesti riik pakkunud väikese sissetulekuga inimestele tasuta õigusabi - see pole teenus, kus riigi kulul määratakse kohtus käimiseks advokaat – seal muudatusi ei tule. Õigusnõu on teine teenus: selle abiga saavad ka majanduslikult kehvemal järjel inimesed juristi nõu näiteks elatisnõuetes, lepingutes, töösuhetes, märgib ajaleht.

Selleks korraldas justiitsministeerium riigihankeid, mille viimati võitis õigusbüroo HUGO.legal​, kuid sel aastal uut hanget ei korraldatud, vaid pikendati lepingut ja nüüd selgus, et justiitsministeerium plaanib uuest aastast tasuta õigusnõustamise üldse lõpetada.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (Eesti 200) ütles Postimehele, et aja jooksul on selgeks saanud, et küsimused, millega pöördutakse, on korduvad.

Juturobot on Pakosta sõnul viimases katsetusfaasis ning sellega tahetakse välja tulla aasta alguses.

HUGO.legali juht Erki Pisuke ütles, et praegu on õigus saada kaks tundi tasuta õigusabi tagatud kõigile, kelle eelmise kvartali keskmine brutosissetulek on kuni 1200 eurot ning pärast tasuta tundide täitumist on võimalik kasutada veel ka soodushinnaga õigusabi.

Allikas: Postimees

