Otse kell 12: selgub tänavune Nobeli rahupreemia laureaat

Nobeli rahupreemiat on välja antud alates 1901. aastast. Erinevalt teistest Nobeli auhindadest antakse Nobeli rahupreemia üle Norras Oslos. Auhinna saaja valib Norra Nobeli komitee, mille liikmed määrab Norra parlament.

Preemia algatajaks olnud ettevõtja Alfred Nobeli surma ajal olid Rootsi ja Norra personaalunioonis ning Norra parlament tegeles üksnes sisepoliitikaga. Nobel tahtis tagada, et see auhind jagataks riikide välispoliitikast sõltumatult.