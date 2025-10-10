Otse kell 12: selgub tänavune Nobeli rahupreemia laureaat
Norra Nobeli komitee teeb reede keskpäeval teatavaks tänavuse Nobeli rahupreemia laureaadi. Preemia saaja väljakuulutamist Oslos näeb otsepildis ERR-i portaalis algusega kell 12.
Nobeli rahupreemiat on välja antud alates 1901. aastast. Erinevalt teistest Nobeli auhindadest antakse Nobeli rahupreemia üle Norras Oslos. Auhinna saaja valib Norra Nobeli komitee, mille liikmed määrab Norra parlament.
Preemia algatajaks olnud ettevõtja Alfred Nobeli surma ajal olid Rootsi ja Norra personaalunioonis ning Norra parlament tegeles üksnes sisepoliitikaga. Nobel tahtis tagada, et see auhind jagataks riikide välispoliitikast sõltumatult.
