Nobeli rahupreemia pälvis rahvusvahelise õiguse edendaja Navanethem Pillay

"Tänavune laureaat on olnud otsustava tähtsusega tagamisel, et sõjakuritegudele, inimsusevastastele kuritegudele ja genotsiidile järgneks vastutus," ütles Norra Nobeli komitee esimees Jørgen Watne Frydnes.

Navanethem Pillay on Lõuna-Aafrika jurist ja inimõiguste eestkõneleja, kes juhtis aastatel 2008–2014 ÜRO inimõiguste ülemvoliniku ametit. Ta kaitses Lõuna-Aafrikas apartheidirežiimi ajal poliitilisi aktiviste ning tõi esile kinnipeetavate piinamise ja väärkohtlemise.

Ta töötas ka Rwanda rahvusvahelises kriminaaltribunalis, kus oli aastatel 1999–2003 tribunali president. Pillay on organisatsiooni Equality Now kaasasutaja, mis tegeleb naiste ja tüdrukute õiguste kaitsega.

Eelmise aasta septembris juhtis Pillay ÜRO uurimiskomisjoni raporti avaldamist, milles jõuti järeldusele, et Iisrael pani Gazas toime genotsiidi ning Iisraeli kõrged ametnikud, sealhulgas peaminister Benjamin Netanyahu, õhutasid neid tegusid toime panema. Iisrael nimetas süüdistusi skandaalseks ja lükkas need tagasi, vahendas Reuters.

Nobeli rahupreemiat on välja antud alates 1901. aastast. See antakse isikule või organisatsioonile, kes on teinud kõige rohkem rahvusvahelise vendluse, armeede vähendamise või kaotamise või rahu edendamise nimel. Näiteks jagasid esimest rahupreemiat omavahel Šveitsi ärimees ja Punase Risti asutaja Henry Dunant ning Prantsuse rahuaktivist Frédéric Passy.

Erinevalt teistest Nobeli auhindadest antakse Nobeli rahupreemia üle Norras Oslos. Auhinna saaja valib Norra Nobeli komitee, mille liikmed määrab Norra parlament.