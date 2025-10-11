X!

Tallinnas pääseb nädalavahetusel hoonetesse, kuhu tavaliselt ei lubata

Eesti
Hiiu viljaelevaator.
Hiiu viljaelevaator. Autor/allikas: KOKO ahitektid
Eesti

Sel nädalavahetusel toimub Tallinnas avatud majade festival, mil on võimalik sisse pääseda kohtadesse, kuhu tavaliselt võõraid ei lubata. Uksed avasid nii pealinna kõige uhkemad kui ka kõige trööstitumas seisukorras olevad hooned.

100 aasta eest ütles Nikolai von Glehn, et seie saagu linn ja sündiski Nõmme, aga Nõukogude võim otsustas, et miski ei kaunista aedlinna paremini kui hiiglaski viljaelevaator.

70 aastat tagasi ehitatud elevaator oli omal ajal Eestis ainulaadne. Kui nii Rotermannis kui ka Vana-Kalamajas asunud vendade Puhkide elevaatorid olid  paekivist, siis Nõmme oma ehitati betoonist. Hoone mahutas 11 000 tonni vilja ja täna saab hüljatud seadmeid vaadates vaid ette kujutada, kuidas ööpäevas tuhandeid tonne liigutades oli ruumid sõna otseses mõttes maast laeni tolmu täis.

"Aga Leiburisse läks kindlasti siit veel 1980-ndatel ja sellele olid eriti kõrged nõudmised. Siia mingit ebakvaliteetset kraami tuua ei saanud. Seda kontrolliti enne sissevõttu, kontrolliti puhtust, niiskuse sisaldust ja kõiki muid parameetreid, mida tol ajal vaja oli. Kui oli ikka natukene liiga märjaks saanud, siis ei võetud vastu," lausus hobiajaloolane Jan-Erik Moon.

Kuigi ronida tuli huvilistel hoones üksjagu ja üsnagi trööstitutes ruumides, jäi Pääsküla poiss Mathias retkega rahule. "Huvitav, et siin on nii palju asju ja siin on väga palju ruume," ütles ta.

Usinamad tuuritajad olid teinud korraliku kodutöö ja pannud kokku kava terveks nädalavahetuseks.

"Esimene käik on Hundipeale, Paljassaarde, järgmine on kesklinnas välisministeeriumi hoone. Tänaseks siis kõik, homme kella ühe paiku on õiguskantsleri ja siis veel üks ministeeriumide hoone. Nendes kohtades pole käidud, tead, et on olemas, aga kunagi ei ole sisse pääsenud," rääkis Soome eestlane Margite.

Omal ajal oli Hundipea sadam rangelt turvatud kinnine piirkond ja isegi kuude kaupa ookeanil olnud meeste palgale järgi tulnud naistel tuli täita mitmeid pabereid, enne kui nad kassaluugi  juurde lubati. Sadamas oli nii oma hambaarst kui ka juuksur, nii restoran kui ka keemiline puhastus.

"Olid kinoseansid, tantsuõhtud. Kinoseanssidel näidati siin filme, mida tavaliselt kinodes ei näidatud, olid huvitavamad filmid. Tsensuur muidugi vaatas üle," ütles vabatahtlik giid Kairi Jefimik.

Nii nagu elevaatorist, peaks ka sadamast saama elurajoon ja Kairi sõnul on see asjade loogiline käik, sest võib-olla ei peakski kaubasadam olema keset linna.

Toimetaja: Marko Tooming

harivad vestlused

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:17

Tallinnas pääseb nädalavahetusel hoonetesse, kuhu tavaliselt ei lubata

21:15

Pühapäeval tõuseb tuul, võib tulla lörtsi

21:13

Rooba jagas kaks tulemuslikku söötu

21:13

Geoloogiateenistus rajas Arbaverre 700-meetrise soojuspuuraugu

21:03

VAATA OTSE | Kas Eesti jalgpallikoondis saab võimsale Itaaliale vastu? Uuendatud

21:03

Seadusmuudatusega saavad geeniandmed nähtavaks ka tervise infosüsteemis

20:45

Piirivalve juht: Saatse saapa juures liikusid relvastatud grupid Uuendatud

20:41

Kullamäe kaksikduubel aitas Lietkabelise võidule Rytase üle

20:21

Viipekeelsed uudised

20:08

Kalev/Cramo sai kodusaalis korraliku koslepi

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

10.10

PPA sulges ajutiselt Saatse saapa läbisõidu

16:45

Ukraina ründas rindest 1400 kilomeetri kaugusel asuvat naftatehast Uuendatud

10.10

Eestis on rõivaste ja jalatsite juurdehindlus pea 80 protsenti

20:45

Piirivalve juht: Saatse saapa juures liikusid relvastatud grupid Uuendatud

07:48

Simson: pealtvaatajana poliitikat jälgides ärritab kõige enam lauslollus

18:32

Brittide lennukid tegid 12-tunnise patrull-lennu Venemaa piiri ääres

10.10

Kaja Kallas vastuseks Merkelile: meie oleme kindlasti ajaloo õigel poolel

06:27

ERSO ja Eesti Kontserdi juhid peavad Allikmaa juttu liitmisest intrigeerimiseks

12:32

Putin ja Trump vahetasid Ukraina pommitamise päeval meelitusi

09:05

Nädala album. Taylor Swift ei suuda ära põhjendada, miks ta on megastaar

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

21:13

Rooba jagas kaks tulemuslikku söötu

21:03

VAATA OTSE | Kas Eesti jalgpallikoondis saab võimsale Itaaliale vastu? Uuendatud

20:41

Kullamäe kaksikduubel aitas Lietkabelise võidule Rytase üle

20:08

Kalev/Cramo sai kodusaalis korraliku koslepi

loe: kultuur

14:31

Intervjuu. Olev Subbi endast oma sõnadega

12:42

Ivo Uukkivi 60. sünnipäeva puhul valmis portreesaade "Ilmsi või unes"

11:18

Kultuuriportaal soovitab: Martin Scorsese "Kasiino" Jupiteris

10:43

Intervjuu kinojuhtidega. Kuhu on teel Eesti väärtfilmikinod?

loe: eeter

15:54

Sander Õigus: viimase 15 aastaga on stand-up saanud Eesti kultuuri osaks

14:18

Mesilaste viljastamata munadest arenev haue sobib hästi ka toiduks

12:42

Ivo Uukkivi 60. sünnipäeva puhul valmis portreesaade "Ilmsi või unes"

10:05

"Klassikatähtedes" keeratakse klassikahittidele vint peale

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (11.10.2025 18:00:00)

18:25

Lääne-Virumaale rajati Eesti sügavaim soojuspuurauk

10.10

Päevakaja (10.10.2025 18:00:00)

10.10

Jäälõhkujate ehitamine USA-le loob Soomes tuhandeid töökohti

10.10

USA senat kiitis heaks julgeolekuabi Balti riikidele

10.10

Narva-Jõesuu kaitsemuuli ehitus on jõudnud poole peale

10.10

Riik teeb ettevalmistusi Eesti Posti erastamiseks

10.10

Raadiouudised (10.10.2025 15:00:00)

10.10

Poliitreklaami uued reeglid tekitavad ohtralt küsimusi

10.10

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo