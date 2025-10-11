Tallinnas pääseb nädalavahetusel hoonetesse, kuhu tavaliselt ei lubata

Sel nädalavahetusel toimub Tallinnas avatud majade festival, mil on võimalik sisse pääseda kohtadesse, kuhu tavaliselt võõraid ei lubata. Uksed avasid nii pealinna kõige uhkemad kui ka kõige trööstitumas seisukorras olevad hooned.

100 aasta eest ütles Nikolai von Glehn, et seie saagu linn ja sündiski Nõmme, aga Nõukogude võim otsustas, et miski ei kaunista aedlinna paremini kui hiiglaski viljaelevaator.

70 aastat tagasi ehitatud elevaator oli omal ajal Eestis ainulaadne. Kui nii Rotermannis kui ka Vana-Kalamajas asunud vendade Puhkide elevaatorid olid paekivist, siis Nõmme oma ehitati betoonist. Hoone mahutas 11 000 tonni vilja ja täna saab hüljatud seadmeid vaadates vaid ette kujutada, kuidas ööpäevas tuhandeid tonne liigutades oli ruumid sõna otseses mõttes maast laeni tolmu täis.

"Aga Leiburisse läks kindlasti siit veel 1980-ndatel ja sellele olid eriti kõrged nõudmised. Siia mingit ebakvaliteetset kraami tuua ei saanud. Seda kontrolliti enne sissevõttu, kontrolliti puhtust, niiskuse sisaldust ja kõiki muid parameetreid, mida tol ajal vaja oli. Kui oli ikka natukene liiga märjaks saanud, siis ei võetud vastu," lausus hobiajaloolane Jan-Erik Moon.

Kuigi ronida tuli huvilistel hoones üksjagu ja üsnagi trööstitutes ruumides, jäi Pääsküla poiss Mathias retkega rahule. "Huvitav, et siin on nii palju asju ja siin on väga palju ruume," ütles ta.

Usinamad tuuritajad olid teinud korraliku kodutöö ja pannud kokku kava terveks nädalavahetuseks.

"Esimene käik on Hundipeale, Paljassaarde, järgmine on kesklinnas välisministeeriumi hoone. Tänaseks siis kõik, homme kella ühe paiku on õiguskantsleri ja siis veel üks ministeeriumide hoone. Nendes kohtades pole käidud, tead, et on olemas, aga kunagi ei ole sisse pääsenud," rääkis Soome eestlane Margite.

Omal ajal oli Hundipea sadam rangelt turvatud kinnine piirkond ja isegi kuude kaupa ookeanil olnud meeste palgale järgi tulnud naistel tuli täita mitmeid pabereid, enne kui nad kassaluugi juurde lubati. Sadamas oli nii oma hambaarst kui ka juuksur, nii restoran kui ka keemiline puhastus.

"Olid kinoseansid, tantsuõhtud. Kinoseanssidel näidati siin filme, mida tavaliselt kinodes ei näidatud, olid huvitavamad filmid. Tsensuur muidugi vaatas üle," ütles vabatahtlik giid Kairi Jefimik.

Nii nagu elevaatorist, peaks ka sadamast saama elurajoon ja Kairi sõnul on see asjade loogiline käik, sest võib-olla ei peakski kaubasadam olema keset linna.