Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Siim Sukles
Eesti kaitsetööstus tõstab kiiresti pead ja lähiaastatel soovitakse jõuda mahult kahe protsendini SKP-st. Milline on väikeriigi võimalus konkureerida maailma suurtootjatega? Kui suured muutused on hetkel käimas Euroopas? Millal algab tootmine Eestisse rajatavates kaitsetööstusparkides? Stuudios on kaitseministeeriumi kaitsetööstuse ja innovatsiooni asekantsler Siim Sukles.
"Esimene stuudio" algab ETV-s kell 21.40. Saatejuht on Andres Kuusk.
