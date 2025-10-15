Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Siim Sukles

Eesti kaitsetööstus tõstab kiiresti pead ja lähiaastatel soovitakse jõuda mahult kahe protsendini SKP-st. Milline on väikeriigi võimalus konkureerida maailma suurtootjatega? Kui suured muutused on hetkel käimas Euroopas? Millal algab tootmine Eestisse rajatavates kaitsetööstusparkides? Stuudios on kaitseministeeriumi kaitsetööstuse ja innovatsiooni asekantsler Siim Sukles.