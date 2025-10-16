X!

Prantsusmaa valitsus jäi ellu

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et peaminister Sebastien Lecornu võib kergendatult hingata, kuna tema valitsus elas neljapäeval üle umbusaldushääletuse.

Umbusaldamise poolt hääletas 271 saadikut, valitsuse kukutamiseks oleks aga olnud vaja 289 häält. Parlamendiliikmed hääletavad veel ka parempopulistide esitatud umbusaldusavalduse üle, kuid vasakpoolsed jõud on juba teatanud, et ei toeta seda, vahendas Politico

Lecornu peatas hiljuti president Emmanuel Macroni pensionireformi, tehes sellega järeleandmisi vasaktsentristlikule Sotsialistlikule Parteile. Sellega sattus aga ohtu Macroni poliitiline pärand, kuna reform on ta teise ametiaja üks suurimaid saavutusi. 

Kuigi Lecornu valitsus jäi seekord ellu, siis pensionireformi peatamine võib veelgi süvendada Prantsusmaa keerulist rahanduslikku olukorda. 

Lecornu lubas veel, et ei kavatse kasutada põhiseaduslikku mehhanismi, mis võimaldaks eelarve vastu võtta ilma parlamendi heakskiiduta. See aga annab saadikutele võimaluse esitada uusi umbusaldusavaldusi. 

Lecornu, kelle president septembri keskel ametisse pani, astus vahepeal ka tagasi. Macron aga nimetas möödunud reedel Lecornu uuesti Prantsusmaa peaministriks. 

Prantsusmaa parlament on killustunud. Eelmise aasta lõpus lagunes pärast kolmekuulist ametisolekut Michel Barnier' valitsus, kuna parempopulistid liitusid siis vasakpopulistide algatatud umbusaldusavaldusega.

Seejärel astus ametisse Francois Bayrou vähemusvalitsus, mis lagunes septembri alguses. Nüüd juhib vähemusvalitsust Lecornu. 

Toimetaja: Karl Kivil

