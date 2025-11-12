X!

Prantsuse parlament toetas Macroni pensionireformi peatamist

Välismaa
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron Autor/allikas: SCANPIX/FRED SCHEIBER/SIPA
Välismaa

Prantsusmaa parlament hääletas kolmapäeval Emmanuel Macroni pensionireformi peatamise poolt.

Reformi peatamise poolt hääletas 255 saadikut, vastu oli 146 saadikut. Hääletus järgneb peaminister Sébastien Lecornu oktoobrikuisele lubadusele peatada ebapopulaarne pensionireform. 

Macroni reformi kohaselt tõuseb pensioniiga seniselt 62. eluaastalt 64. eluaastani. Reform on valijate hulgas äärmiselt ebapopulaarne ning selle vastu korraldatud protestidel on osalenud miljonid inimesed. 

Reformi peatamist toetasid nüüd nii vasakpoolsed saadikud kui ka Marine Le Peni juhitud Rahvuslik Liit (RN).

Prantsusmaa parlament peab südaööks vastu võtma ka sotsiaalkindlustuseelarve, mis keskendub sotsiaalkulutustele ja hõlmab ka pensionireformi peatamist. Edasi liigub eelnõu senatisse. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

