X!

Eestis on viimase üheksa kuuga tabatud üle poolesaja netipedofiili

Eesti
Klaviatuur
Klaviatuur Autor/allikas: Bhikku Amitha/Pixabay
Eesti

Esimese üheksa kuuga on Eestis tabatud üle 50 internetis tegutseva pedofiili, mida on senisest märkimisväärselt rohkem. Kurjategijate noorim ohver on sel aastal olnud kaheksa-aastane. Psühholoogi sõnul aitaks probleeme ennetada neist teemadest rohkem ja avatult rääkimine.

Sellel aastal alustas politsei sihitud tööd netipedofiilide tabamise nimel, luues selleks spetsiaalse üksuse ning tulemus on jahmatav. Esialgne prognoos tabada aastas umbes 50 kurjategijat on juba ületatud. Politsei ei ütle täpset numbrit, sest see muutub iga päev.

"Kindlasti käesoleval aastal neid kurjategijaid veel kinni peetakse ja viimane sarnane kurjategija peeti neljapäeva hommikul kinni. Kuna tegemist on käimasoleva menetlusega, siis hetkel ma detailidesse laskuda ei saa, aga ta on hetkel kinnipeetud, temaga on menetlustoimingud tehtud ja järjekord jõuab lähiajal järgmiste inimesteni," lausus Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juht Elari Haugas.

Probleem on terav ka lastepsühholoogi vaates.

"Seksuaalselt väärkoheldud lapsed ja üleüldse seksuaalse väärkohtlemise temaatika on pandeemiliselt kasvanud viimastel aastatel. Ei lähe mööda ühtegi nädalat, kui ei tule uut signaali lapsest või noorest, kellel on potentsiaalselt seksuaalse väärkohtlemise kogemus," sõnas lastepsühholoog Mariana Saksniit.

Lapseealise seksuaalse ahvatlemise eest on karistuse määr kuni kolm aastat vangistust. Pärast kurjategija tuvastamist ja ohuhinnangu andmist tuleb teinekord ka kiirreageerijatega pedofiil kinni pidada.

"Kui videotel on näha, et on ka rõdude kaudu sisenetud, siis tegemist on juhtumitega, kus ust ei ole vabatahtlikult avatud. Ukse sundavamise puhul on samamoodi, et kui me teame, et inimene on korteris ja ust ei ava, siis me tõesti lähme ja teeme kõik selleks, et see isik kinni ikkagi pidada," ütles Haugas.

Psühholoogi sõnul tuleks ühe ennetava meetmena viia seksuaalõpetus alusharidusse.

"Kui me saame seksuaalarengust rääkida rohkem lasteaias, täiskasvanud meie laste ümber muutuvad avatumaks ja ei stigmatiseeri teatud teemasid, siis see on üks kindlasti ennetav meede, mida me ühiskonnas tervikuna ära saame teha," sõnas Saksniit.

Politsei sõnul kavandatakse kuritegude üksusse veelgi rohkem ressurssi suunata, et aidata ja jõuda kiiremini väärkoheldud lasteni.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

uus draamasari

kov 2025 tulemused

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:36

Galerii: Tartu arheoloogiliste kaevamiste käigus leiti kahe kiriku varemed

21:32

Reedel on ilm jahe ja vähese vihmaga

21:31

Saatse saapa kandis elavad inimesed ootavad uut ja turvalisemat teed

21:18

Eestis on viimase üheksa kuuga tabatud üle poolesaja netipedofiili

21:17

Norman Aas: Eesti peaks Estlink 2 lõhkumise kriminaalasja Soomelt üle võtma

21:14

Vahemerelt lahkuma pidanud Venemaa allveelaev on jõudnud Läänemerele

21:13

Euroopa liit ei kavatse droonikaitse algatuse jaoks raha jagada

21:09

Mitmed Tallinna linnapeakandidaadid välistavad koostöö EKRE ja Keskerakonnaga

20:57

Meedia: Ukraina droonid tabasid suurt Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

20:54

Ulk allikatest: jäi mulje, et suheldi Matiga ja pärast seda jäädi lukku

otse uudistemajast

"PEALTNÄGIJA" DOKK

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20:57

Meedia: Ukraina droonid tabasid suurt Vene naftatöötlemistehast Uuendatud

13:29

Kaubanduskoda: Eestis võiks puhkuse pikkus olla 20 tööpäeva

08:34

Arendaja tahab hiidkahepereelamu büroohooneks kuulutada

04:55

Ehituskaupade poode lisandub vaatamata niigi tihedale konkurentsile veelgi

15.10

Sõja 1330. päev: Ukraina ründas taas Ufaas asuvat rafineerimistehast Uuendatud

13:46

Amazon avas Eestis oma kontori

06:45

Vene politsei vahistas Peterburis rahva ees võimuvastase laulu esitaja

12:53

Tallinna-Pärnu maantee lõigu ehitamine neljarajaliseks algab uuel aastal

10:27

Süüria president lubas Putinile Vene baasid alles jätta

12:57

Stoicescu: piirilepingule preambuli lisamine ei olnud tark tegu

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

20:54

Ulk allikatest: jäi mulje, et suheldi Matiga ja pärast seda jäädi lukku

20:21

Kalev/Cramo alistas võõrsil Aserbaidžaani klubi

19:43

Levandi võitis Tartus, Lisovskaja tuli teiseks

19:41

Toyotad näitasid Kesk-Euroopas esimesel kahel katsel võimu, Tänak seitsmes Uuendatud

loe: kultuur

20:15

Märt Pius: uues linnateatris on betoon osa kultuurist

18:58

Kristel Saani isikunäitus kutsub vaataja rändama teadvuse tasanditel

18:51

Narva kunstiresidentuuris avati rahvusvaheline moenäitus "Hõimulõim"

17:20

Otseülekanne homme: näitlejad loevad ette eesti lastekirjanduse proosaklassikat

loe: eeter

15:56

Alonette: publiku siiras tagasiside liigutab mind väga

14:31

ERR-i kanalid vahendavad valimiste tulemusi mahuka eriprogrammiga

13:39

Ooperilauljast logopeediks: hinges olen ikkagi estoonlane

13:17

Eilat: filmis "Mati Alaver – valgusest varju" on ilusaid hetki ka

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (16.10.2025 18:00:00)

18:40

Euroopa Liit droonitõrje jaoks uut raha ei jaga

18:00

Eksperdid: Tallinna liikluse maa alla viimine ummikute probleemi ei lahenda

17:55

Soome ettevõte Redstone Aero on huvitatud Pärnu lennujaama opereerimisest

15:30

MTA: Eesti-Vene piiripunktide sulgemine muudaks kaupade liikumisteid

15:20

Raadiouudised (16.10.2025 15:00:00)

12:35

Arendaja tahab tavatult suure kahepereelamu muuta büroohooneks

12:20

Raadiouudised (16.10.2025 12:00:00)

09:50

Trump survestab Hiinat ja Indiat lõpetama naftaostud Venemaalt

09:50

Neljarajaline maantee Jõhvi ja Narva vahele võib valmida alles kümne aasta pärast

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo