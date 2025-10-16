Eestis on viimase üheksa kuuga tabatud üle poolesaja netipedofiili

Esimese üheksa kuuga on Eestis tabatud üle 50 internetis tegutseva pedofiili, mida on senisest märkimisväärselt rohkem. Kurjategijate noorim ohver on sel aastal olnud kaheksa-aastane. Psühholoogi sõnul aitaks probleeme ennetada neist teemadest rohkem ja avatult rääkimine.

Sellel aastal alustas politsei sihitud tööd netipedofiilide tabamise nimel, luues selleks spetsiaalse üksuse ning tulemus on jahmatav. Esialgne prognoos tabada aastas umbes 50 kurjategijat on juba ületatud. Politsei ei ütle täpset numbrit, sest see muutub iga päev.

"Kindlasti käesoleval aastal neid kurjategijaid veel kinni peetakse ja viimane sarnane kurjategija peeti neljapäeva hommikul kinni. Kuna tegemist on käimasoleva menetlusega, siis hetkel ma detailidesse laskuda ei saa, aga ta on hetkel kinnipeetud, temaga on menetlustoimingud tehtud ja järjekord jõuab lähiajal järgmiste inimesteni," lausus Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juht Elari Haugas.

Probleem on terav ka lastepsühholoogi vaates.

"Seksuaalselt väärkoheldud lapsed ja üleüldse seksuaalse väärkohtlemise temaatika on pandeemiliselt kasvanud viimastel aastatel. Ei lähe mööda ühtegi nädalat, kui ei tule uut signaali lapsest või noorest, kellel on potentsiaalselt seksuaalse väärkohtlemise kogemus," sõnas lastepsühholoog Mariana Saksniit.

Lapseealise seksuaalse ahvatlemise eest on karistuse määr kuni kolm aastat vangistust. Pärast kurjategija tuvastamist ja ohuhinnangu andmist tuleb teinekord ka kiirreageerijatega pedofiil kinni pidada.

"Kui videotel on näha, et on ka rõdude kaudu sisenetud, siis tegemist on juhtumitega, kus ust ei ole vabatahtlikult avatud. Ukse sundavamise puhul on samamoodi, et kui me teame, et inimene on korteris ja ust ei ava, siis me tõesti lähme ja teeme kõik selleks, et see isik kinni ikkagi pidada," ütles Haugas.

Psühholoogi sõnul tuleks ühe ennetava meetmena viia seksuaalõpetus alusharidusse.

"Kui me saame seksuaalarengust rääkida rohkem lasteaias, täiskasvanud meie laste ümber muutuvad avatumaks ja ei stigmatiseeri teatud teemasid, siis see on üks kindlasti ennetav meede, mida me ühiskonnas tervikuna ära saame teha," sõnas Saksniit.

Politsei sõnul kavandatakse kuritegude üksusse veelgi rohkem ressurssi suunata, et aidata ja jõuda kiiremini väärkoheldud lasteni.