Hiina spiooniskandaal raputab Suurbritannia valitsust

Suurbritannia prokuratuur süüdistas kahte meest Hiina heaks luuramises, kuid kohtuprotsess kukkus kokku ja valitsust süüdistatakse protsessi sekkumises. Hiina spiooniskandaal kogub nüüd hoogu ja Briti valitsus on avalikkuse kasvava surve all.

Briti võimud kahtlustasid Christopher Cashi ja Christopher Berryt Hiina heaks luuramises. Neid kahtlustati riigisaladuste seaduse rikkumises.

Seal on kirjas, et inimene on süüdi luuramises, kui ta edastab informatsiooni, mis on otseselt või kaudselt kasulik vaenlasele.

Viimastel nädalatel varises kohtuprotsess aga näiliselt tehnilise nüansi tõttu kokku. Prokuratuuri teatel ei ole valitsus ametlikult öelnud, et Hiina kujutab endast ohtu riiklikule julgeolekule. Järelikult ei peeta Hiinat ka Suurbritannia vaenlaseks.

Prokuratuur leidis seetõttu, et Cash ja Berry ei ole süüdi riigisaladuste seaduse rikkumises ja kogu juhtum kukkuski kokku. Pärast seda puhkes Briti meedias ulatuslik torm, mis ei näita vaibumise märke.

Briti võimud vahistasid Cashi ja Berry juba 2023. aastal. Cash on endine Briti parlamendi töötaja, Berry aga töötas varem majandusõpetajana.

2022. aastaks oli tollal 30-aastane Berry kolinud tööle Hiinasse. Ta reisis siis Hangzhousse, kus ta pidi väidetavalt kohtuma Hiina juhi Xi Jinpingi usaldusisiku ja praeguse personaliülema Cai Qiga, vahendas The Wall Street Journal.

Londonis viibinud Cash saatis seejärel oma sõbrale Berryle sõnumi, milles seisis: "Te olete nüüd spioonide territooriumil", selgub sel nädalal avaldatud üksikasjadest.

Väidetavalt sai Berry kokku agendiga ning ta pidi tagama, et Cash annaks üle üksikasjad Briti parlamendi sisemise töö kohta. Sel nädalal avalikustatud valitsuse tunnistaja avaldusest selgub, et Berry pidi seejärel andma need andmed edasi Hiina riigile.

Väidetavalt edastas Cash Berryle mitmesugust informatsiooni, sealhulgas Taiwani kaitseministeeriumi ametnike nimed ja fotod, kes külastasid 2022. aastal Suurbritanniat. Taiwani ametnikud kohtusid toona Briti ametnikega ning arutasid, kuidas iseseisev saareriik saaks end tulevase agressiooni eest kaitsta.

Opositsioon leiab nüüd, et Briti valitsus tegi teadlikult järeleandmisi Hiinale. Leiboristide juhitud valitsus aga eitab sekkumist Hiina spiooniprotsessi.

Neljapäeval avaldas juhtumi kokkuvarisemise pärast muret ka Briti vastuluureagentuuri MI5 juht Ken McCallum. Ta rääkis, et Hiina luuretegevus kujutab Suurbritanniale igapäevast ohtu.

Cash ja Berry ise eitasid nende vastu esitatud süüdistusi. Cash ütles, et rääkis regulaarselt Berryga, kes tema arvates töötas ühes Hiinas ettevõttes. Cash väitis, et tal polnud aimugi, et tema jagatud teavet edastati Hiina luurele. Berry pole pärast juhtumi kokkuvarisemist asja kommenteerinud.