Erakondade kandidaatide hinnangul on poliitkampaania möödunud edukalt

Valimiskampaania on lubatud ka pühapäeval, kuid valimispäeval lubasid mitmed poliitikud, kes laupäeval tänavakampaaniat tegid, koju jääda. Kõikide erakondade kandidaadid ütlesid, et kampaania läks edukalt.

Pärast keskpäeva olid Solarise keskuse ees kõrvuti peaaegu kõigi erakondade valimistelgid ning nende kõrval üks reformierakonna värvides kastiratas.

"Meie proovime nüüd olla rahva seas nii palju kui võimalik, muidugi reeglite ja hea maitse piires, aga siukese ilmaga on ju suisa lust väljas käia ja rattaga sõita," lausus Reformierakonna kandidaat Pärtel-Peeter Pere.

Kristiine Keskuse ees askeldavad poliitikud ütlesid, kõige rohkem küsitakse neilt pastakaid. Pakkuda oli neil valijale veel palju muud kraami.

"Mul on erinevaid seemneid - on rukkililli, on tilli, on peeti. Tegelikult on ka peterselli ja sellist söödavat kraami. Esimest korda on mul ka omanimeline pastakas," sõnas SDE kandidaat Züleyxa Izmailova.

Marika Tuus-Laul Keskerkonnast ütles, et tal on kuuendad kohalikud valimised. Tema sõnul on muutunud tänavakampaania järjest aktiivsemaks.

"Kõike pakutakse ja sa ei saagi aru, kes on kes või kust ta tuleb. Kas ta saab siin hääletada või kas ta saab sinu piirkonnas kedagi hääletada. See on üks suur-suur turg," ütles Keskerakonna kandidaat Marika Tuus-Laul.

Teiste hulgas tegi kampaaniat Eesti 200, kelle kohta on arvatud, et neil on keeruline Tallinnas üle valimiskünnise pääseda. Kandidaadid nii ei arva.

"Eesti 200 tõus on kindlasti ees. Teeme endast parima ja ma usun, et saame üle künnise. Ma seda mantrat, mida siin pakutakse, ei usu," sõnas Eesti 200 kandidaat Kadri Tali.

Nõmmel kandideerijad rääkisid, et selle kandi inimestele lähevad korda just kohalikud küsimused.

"On hästi palju käinud noori õpilasi, kes esimest korda lähevad valima ja tõesti on näha, et nad teevad kodutööd ja küsivad väga tarku küsimusi," ütles EKRE kandidaat Kadri Vilba.

Paljud Nõmmel kandideerijad on poliitikas karastunud. Allar Levandi on üks neist, kellel on esimene valimisvõistlus.

"Tore on olla inimestega koos ja kuulata, mis on need päris probleemid ja päris asjad, mida nad tahavad," lausus Isamaa kandidaat Allar Levandi.

Mustamäel olid telginaabrid Keskerakond ja Parempoolsed. Omavahel jagati kommi ning arutati teemal, et ühist koalitsiooni oleks keeruline teha.

"Kui sa näitad ka seda, et me ajame oma asja ja meil on omad põhimõtted, aga me suudame ka konkurentidega normaalselt suhelda, siis see on see, mis inimestele korda läheb," ütles Parempoolsete esimees Lavly Perling.