Keskpäevaks on valimistel hääle andnud 47,4 protsenti valijatest

Kella 12 seisuga oli kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel andnud hääle 476 241 valijat ehk 47,4 protsenti hääleõiguslikest valijatest. Kõige kõrgem on osalusprotsent seni Hiiumaal 53,8 protsendiga ning kõige madalam Raplamaal, kus see oli 42,5 protsenti.

Kõik 356 valimisjaoskonda üle Eesti on täna avatud kella 20-ni õhtul.

Jaoskonnas hääletamiseks on vajalik kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument, eesti.ee rakendusega jaoskonnas enda isikut tõendada ei saa.

Valimisjaoskondade asukoha ja ligipääsetavuse kohta saab täpsemalt lugeda veebilehel www.valimised.ee.

E-hääletamine lõppes laupäeval õhtul kell 20, kuid e-hääletaja saab vajadusel veel ka pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-häält muuta.

Kui valijal on tervislikel või mõnel muul mõjuval põhjusel raske valimisjaoskonda kohale tulla, saab ta taotleda kodus hääletamist. Selleks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele taotlus, helistades omavalitsuse määratud telefoninumbril kella 9-st kuni 14-ni.

Hääletamine lõppeb kell 20, pärast mida algab nii paberhäälte kui ka e-häälte lugemine. Hääletamistulemused avaldatakse valimiste veebilehel.

Toimetaja: Barbara Oja

