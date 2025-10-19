Hiiumaal võitsid sotsiaaldemokraadid

Kokku pääses Hiiu vallas volikogusse viis poliitilist jõudu – SDE sai seitse, Isamaa viis, valimisliit Ühine Hiiumaa samuti viis, Reformierakond kolm ja EKRE samuti kolm mandaati.

Samuti kandideerinud Keskerakond, Parempoolsed ja Eesti 200 jäid volikogust välja.

SDE-s tegid parima tulemuse Hergo Tasuja 438 ja Reili Rand 319 häälega. Tasuja tulemus oli ka saarel parim tulemus. Veteranpoliitik Eiki Nestor kogus 74 häält ja osutus samuti valituks.

Isamaa parima tulemuse tegi Andrus Ilumets 332 häälega. Volikogusse pääses ka meelelahutaja Henrik Normann 107 häälega.

Reformierakonna parima tulemuse tegi Antti Leigri 153 hääle ja EKRE-l Inge Talts 359 häälega.