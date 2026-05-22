Hiiumaa opositsioon esitas vallavanemale umbusaldusavalduse

Hiiumaa vallavalitsuse Isamaa ja EKRE saadikud algatasid neljapäevasel volikogu istungil umbusaldusavalduse vallavanem Hergo Tasuja vastu, viidates tõsistele probleemidele valla juhtimises, järelevalves ning avaliku raha kasutamises.

Umbusalduse algatajate sõnul on tegemist erakorralise sammuga, mille tingis süvenev mure Hiiumaa valla juhtimise kvaliteedi ja saare tervikliku arengu pärast. Avalduses märgitakse, et vallavanem on korduvalt jätnud lahendamata valla juhtimises esile kerkinud probleeme, ületanud oma pädevuse piire ning põhjustanud oma tegevuse ja tegevusetusega vallale olulist kahju. Ühe näitena tuuakse esile Kõpu tuletorni operaatorlepingu lõpetamine 2025. aasta novembris.

Umbusalduse algatajate hinnangul lõpetati leping olukorras, kus vallal oli teadmine, et operaator ei olnud täitnud lepingulisi kohustusi, kuid sellele vaatamata kinnitati lepingu lõpetamisel vastastikuste nõuete puudumine. Samuti viidatakse probleemidele valla allasutuse Tuuletorn tegevuses, kus on pikema aja jooksul esinenud kahjumit. Samuti on olnud puudusi finantsdistsipliinis ning probleeme inventuuride ja

sularaha kontrolliga. Viidatud on revisjonikomisjoni 15. aprilli 2026 protokollile.

Olulise teemana tõstatati ka Hiiumaa valla enamusosalusega Sadama Üürimaja OÜ tegevus.

Umbusalduse algatajate hinnangul on vallavanema juhtimisel tehtud otsuseid ilma vajalike volitusteta ning võetud vallale riskantseid kohustusi. Avalduses viidatakse muu hulgas 175 000 euro suurusele ebakorrektselt sooritatud maksele ning võimalikele rikkumistele käibemaksuseaduse täitmisel.

Algatajate sõnul on valla juhtimises kadunud kontroll ning järelevalve nii avaliku raha kasutamise kui vallaga seotud lepingute üle on olnud puudulik või olematu. Samuti heidetakse ette oluliste dokumentide allkirjastamist nende sisusse piisavalt süvenemata.

Umbusalduse algatajad leiavad, et toodud asjaolud ei võimalda vallavanemal ametis jätkata. Umbusalduse on allkirjastanud Palle Kõlar, Urmas Keskla, Andrus Ilumets, Toomas Remmelkoor, Tiit Harjak ja Henrik Normann.