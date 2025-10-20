Lääneranna vallas võitsid kohaliku koolireformi kriitikud

Lääneranna vallas Pärnumaal võitis kohalikud valimised Terve Vald Valimisliit, mis koondas paljuski inimesi, kes olid kriitilised vallas läbiviidud koolireformi osas.

Lääneranna volikogus vähenes volikogu liikmete arv 21-lt 17-le. Parima tulemuse tegi ja seitse kohta sai Terve Vald Valimisliit, mille nimekirja vedas Silvia Lotman. Tema on olnud kriitiline Lääneranna valla koolireformi osas. Lotman sai valla parimana 191 häält ja osutus valituks. Nimekirjas kandideeris ja valituks sai teiste seas ka Metsküla kooli juht Pille Kaisel 85 häälega.

Paremuselt teise tulemuse tegi ja neli mandaati sai Lääneranna Rahva Valimisliit, mis koondas seni vallas võimul olnuid. Selles nimekirjas tegi tegi parima tulemuse volikogu esimees Armand Reinmaa 189 häälega. See oli vallas paremuselt teine isiku tulemus.

Kolmanda tulemuse tegi Läänerannas Isamaa, mis sai volikogus kaks mandaati. Isamaa nimekirja vedas ja sai vallas paremuselt kolmanda isikutulemuse endine kultuuriministeeriumi kantsler Tarvi Sits 149 häälega.

Kaks mandaati sai (kuid mõnevõrra väiksema häältesaagiga kui Isamaa) EKRE, mille nimekirja vedas kohalikud kirikuõpetaja Meelis Malk. Eelmisel korral Läänerannas EKRE nimekirjas kandideerinud ja enim hääli toonud Eeva Helme kandideeris sel korral hoopis Tallinnas Lasnamäel ja valituks ei osutunud.

Ühe mandaadi said Parempoolsed ja valimisliit Tasakaalus Vald.

Lääneranna vald moodustus kahe Läänemaa valla (Hanila ja Lihula) ning kahe Pärnumaa valla (Koonga ja Varbla) ühinemisel, mis jõustus 24. oktoobril 2017. aastal. Vald läks Pärnu maakonna alla. 1. jaanuari 2025 seisuga elas Lääneranna vallas 5087 inimest. Vallas on üks linn (Lihula), üks alevik (Virtsu) ja 150 küla.

Viimastel aastatel on vald saanud palju tähelepanu oma koolireformiga, mille vaidlused on käinud mitmetes kohtuastmetes.