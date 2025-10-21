Hiiumaa sotsid kohtuvad kõigi võimalike koalitsioonipartneritega

Sotsiaaldemokraatide nimekiri kogus Hiiumaal 1542 häält, mis tõi nimekirjale seitse mandaati ehk sama palju kui 2017. ja 2021. aasta valimiste järel.

"Oleme tänulikud valijate usalduse eest ning võtame seda väga tõsiselt," ütles vallavanem Hergo Tasuja. "See on tugev mandaat jätkamaks tööd, et Hiiumaal oleks hea ja turvaline elada. Et Hiiumaa oleks saar, kus hoolitakse üksteisest ning kus kogukond hoiab kokku."

Hiiumaa sotsiaaldemokraadid teatasid teisipäeval, et soovivad moodustada tugeva ja laiapõhjalise koalitsiooni ja kohtuvad võimaluste arutamiseks kõigi teiste volikogusse valitud poliitiliste jõududega.

Vallavanem teatas, et kuigi matemaatiliselt võiks ka kaheliikmelise koalitsiooni moodustada, on eesmärk, et see oleks tugevama kandepinnaga ning esindaks laiema hulga hiidlaste mõtteid.

Valimistel said Isamaa erakond ja valimisliit Ühine Hiiumaa mõlemad viis kohta, Reformierakond ja EKRE mõlemad kolm kohta.