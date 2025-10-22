Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Jevgeni Ossinovski
Linnades ja valdades kogub hoogu võimupiruka jagamine. Tallinnas pakuvad Keskerakonnale alternatiivi sotsiaaldemokraadid, kes üritavad kokku panna nelikliitu. Miks peaks kirev koalitsioon sündima ja milliste järeleandmiste hinnaga, selgitab ETV "Esimeses stuudios" sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski.
Saatejuht Johannes Tralla uurib Ossinovskilt ka, kuidas mõjutavad Tartu ja Pärnu arengud pealinna võimuliidu sündi.
"Esimene stuudio" algab ETV-s kolmapäeval kell 21.40.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi