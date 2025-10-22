Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Jevgeni Ossinovski

Linnades ja valdades kogub hoogu võimupiruka jagamine. Tallinnas pakuvad Keskerakonnale alternatiivi sotsiaaldemokraadid, kes üritavad kokku panna nelikliitu. Miks peaks kirev koalitsioon sündima ja milliste järeleandmiste hinnaga, selgitab ETV "Esimeses stuudios" sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski.