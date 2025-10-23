X!

Ühisõppusel Bold Panzer osales 1500 kaitseväelast

Eesti
Foto: EKV
Eesti

Neljapäeval keskpolügoonil lõppenud Eesti ja liitlasvägede koostööõppusel treeniti seda, kuidas omavahel hakkama saada. Lisaks harjusid liitlased Eesti maastikuga.

Kolm nädalat kestnud õppusel Bold Panzer lihvitakse paremaks omavahelist koostööd, ütles 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Tarmo Kundla.

"Neid koostööõppusi on vaja selleks, et me harjuksime omavahel hakkama saama, et meie manöövrid oleksid koordineeritud ja sünkroniseeritud, et me teaksime, kuidas keegi mõtleb ja teeb. Kokkuvõttes peaks see tooma parima edu lahinguväljal," sõnas Kundla.

Liitlastele on Eesti tingimused väljakutseterohked.

"Seni on külm, aga ma tean, et läheb veel palju külmemaks. Lisaks sellele on maapind osutunud meie rasketele tankidele kohati keeruliseks. Aga me leiame ikka oma tee sellest läbi ja oleme kindlasti edukad," ütles liitlaste lahingugrupi ülem kolonelleitnant Mark Luson.

"Eesti maastikku me peame tutvustama kõikidele liitlastele, kes meile siia tulevad. See on alati nende jaoks üllatus. Üks asi on vaadata seda filmist või lugeda raamatust, vaadates pilti, teine asi on opereerida oma mehhaniseeritud üksustega meie maastikul, seda kogemust naljalt mujalt ei saa," lisas kolonel Kundla.

Uudne maastik nõuab liitlaste tavapärase taktika ülevaatamist.

"Me oleme seda kohandanud, aga me ei muuda põhitõdesid, me teeme samu asju, mida oleme alati teinud Briti armees ja mis on end aastakümnete jooksul tõestanud. Me lihtsalt kohandame seda maastikule.

Me oleme harjunud tegutsema suurtel avatud maa-aladel, nüüd kohandame seda, et saaksime tegutseda meid ümbritsevates metsades, kasutades väikseid metsateid. Me liigume teistmoodi, aga me kasutame ikka sama taktikat, lihtsalt teistmoodi.

Ühisõppustel osales 1500 kaitseväelast Eestist, Poolast, Sloveeniast, Kanadast, Suurbritanniast, Prantsusmaalt ja Itaaliast.

