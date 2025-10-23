X!

ERR Brüsselis: Belgia kõhkleb, kas võtta kasutusele Venemaa külmutatud varad

Euroopa Liidu riigijuhtide kohtumine Brüsselis.
Euroopa Liidu riigijuhtide kohtumine Brüsselis. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Yves Herman
Euroopa Liidu riigijuhtide kohtumisel oodatakse heakskiitu plaanile kasutada Venemaa külmutatud vara Ukraina toetamiseks. Belgia on siiski terve päeva kõhelnud, kas seda teha.

Venemaa külmutatud varast suurem osa paikneb Belgias, seetõttu on seni belglased vastu olnud plaanile seda kasutada Ukraina toetamiseks. See on muutumas, kuid Belgial on siiski omad tingimused.

"Me kannatame tulemusena mahukate kohtukaebuste all ehk kui me tahame seda teha, peame seda tegema koos. Me tahame garantiisid, et kui selle raha peab tagasi maksma, siis kõik liikmesriigid panustavad," sõnas Belgia peaminister Bart De Wever.

Veel soovivad belgased, et kogu Venemaa vara, mitte ainult see, mis paikneb nende juures, võetakse kasutusele.

"Me teame, et teistes riikides on suur hulk Venemaa raha. Nad on alati sellest vaikinud. Kui me astume sammu edasi, siis peame tegema seda koos. See on Euroopa solidaarsus," lisas Belgia peaminister.

Belgia murede lahendamine osutus oodatust keerulisemaks. Hiliseks pärastlõunaks veel kokkuleppet ei olnud. Riigijuhid naasesid teema juurde õhtusöögi ajal.

"Mulle tundub, et me oleme praegu lähemal kui kunagi varem. Kui hästi läheb, siis homme (reedel - toim), kui inimesed ärkavad, ilmselt võiksime olla selles kohas ja ma eeldan me ehk oleme seal. Detsembri ülemkoguks tuleb komisjon tagasi kõigi riski maandamise meedetega, kõik need artiklid on seal kirjas ja siis me saame minna otsuste juurde," lausus Eesti peaminister Kristen Michal.

Kui üldiselt Belgia muresid mõistetakse, on nad esitanud ka nõudmisi, mida teised liikmesriigid heaks kiita ei taha. Näiteks, et Euroopa Liit korvaks seni Venemaal tegutsevate Belgia ettevõtete kahju, kui Kreml kuidagi vastab.

"Neljandat aastat sõda kestab ning minu sõnum küll on olnud ja mulle tundub, et ka, et päris mitme minu kolleegi sõnum on olnud, et nad ikka peaks teadma kus nad on," ütles Michal.

See raha pole vaid tähtis Ukrainale, vaid ka oluline, et saata mitu sõnumit, ütles Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja Kaja Kallas.

"Esiteks Ukrainale, et me toetame neid, et nad saaks ennast kaitsta. Teiseks Venemaale, et nad ei pea kauem vastu kui meie ja kolmandaks Ameerikale, et näidata, et me võtame ise väga olulisi samme," sõnas Kallas.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

