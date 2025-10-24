BLRT ehitab Kohilasse uue strateegilise tähtsusega valukoja

Tegemist on valutehasega, mis võimaldab valmistada kuni kolme tonni raskusi malmist valandeid. Kohila tehas on üks suuremaid investeeringuid valutööstusesse Baltimaade ja Soome piirkonnas. Tehase asukoha valikul sai määravaks pealinna lähedus ja vallavõimu soosiv suhtumine, aga ka see, et Kohilasse tuleb Rail Baltica sõlmjaam.

"Kahjuks on viimaste aastakümnete jooksul valutööstus üldse Skandinaaviast ja Baltikumist lahkunud. Me suutsime säilitada ja praegu on nõudlus nende toodete järgi uuesti väga teravalt päevakorras. Kõik, mis puudutab masinatööstust ja puudutab juba ka kaitsetööstust, need kõik vajavad valutooteid. On need siis erinevad korpused, käigukasti korpused, mootori korpused ja nii edasi," sõnas BLRT Grupi juhatuse liige Algerd Andruškevitšus.

"Plaanis on inimesi leida siitsamast Kohila vallast ja tegelikult me soovime ikkagi, et meie praegused töötajad tuleksid ka siia tehasesse tööle. Planeeritud tootmismaht peaks olema kolmekordne võrreldes tänasega, mis on siis 3 000 tonni aastas," lausus BLRT Valukoda tegevdirektor Paul Gross.