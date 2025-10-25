RMK rajas Saatse saapa ümbersõiduks ka metsatee

X!

Lisaks Saatse saapa pikemale ümbersõidule saab piirkonnas nüüd liikuda ka lühemat RMK metsateed kasutades. RMK laiendas metsateed teeservades olevate nõvade arvelt, puid maha võtmata.

Töödeks kulus ligi 75 autokoormat ehk 2300 tonni killustikku ja kruusa. Ohutuse nimel laiendati metsateid kõigis võimalikes kohtades ning rajati möödasõidukohti, teatas kliimaministeerium.

Lähiajal paigaldab transpordiamet teele ka täiendavad ohutusmärgid, arvestades suurenevat liiklustihendust.

Väikese Saatse saapa ehk Lutepää kolmnurga esialgse ümbersõidu sai transpordiamet valmis 17. oktoobril.

Püsiva lahendusena rajatakse nii väikese kui suure Saatse saapa ümber uued teed. Väikese Saatse saapa tee-ehituse projekt on valminud, uue trassi pikkus on 300–400 meetrit.

Pärast maade omandamist, eeldatavalt novembri lõpus, saab transpordiamet välja kuulutada ehitushanke.

Suure Saatse saapa puhul on eelprojekt valmis ning arendusprotsess jätkub. transpordiamet töötab kiirendatud korras, et ümbersõidutee oleks valmis 2026. aasta oktoobriks.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

