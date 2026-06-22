Saatse saapa ühte teelõiku hakkab piirama kõrge tara

Valitsuse otsusega suleti eelmise aasta oktoobris Saatse-Ulitina teel kaks teelõiku, mis läbisid Venemaa territooriumi. Uute ümbersõiduteede ehitus on nüüdseks täies hoos - uued teekoridorid on rajatud, käimas on muldkeha tööd ning ühel lõigul hakkab teed ja piiritaristut lahutama kõrge tara.

Kokku rajab transpordiamet kaks lõiku – kuue kilomeetrise ümbersõidu ümber Saatse saapa ja poolekilomeetrise lõigu ümber Lutepää kolmnurga.

"Objektil on kännud ära kooritud, poole objekti ulatuses oleme mullakihi ära koorinud ja siis otsustan ausalt ka sellised muldkehitustöid. Et võtame need mõned maha, kus on kõrguslikult vaja allapoole minna ja siis täidab järjest nii-öelda selle olemas pinnase uue tee aset," lausus transpordiameti lõuna teehoiu osakonna juhataja Janar Taal.

Lutepää kolmnurgas on ehitustööd jõudnud märksa kaugemale ja kui praegu on näha, kuidas tee kulgeb kohe piiritaristu kõrval, siis edaspidi hakkab seal olema kõrge plankaed.

"Kui üldjuhul paikneb riigipiir ja piiririba üldkasutatavatest avalikest teedest ja asulatest eemal, siis just väikeses saapas saab see riigile kuuluv tee ümbersõiduna asuma piirile ikka väga lähedal. Selleks, et kõrvalised isikud kogemata, kas siis uudishimust või mingil muul põhjusel, sinna piiriribale ja piiritaristu vahetusse lähedusse ei satuks, olemegi puhtalt ennetava meetmena leppinud kokku, et sellesse kolmnurka täiendavalt selline tara või aed rajatud saab," sõnas PPA idapiiri ehitusprojekti juht Merle Tikk.

Tara kõrgus saab olema pisut üle kahe meetri. Saatse saapa nii-öelda talla alla aga sellist aeda ei planeerita.

"Sinna vahele jääb soine maa-ala, et eeldatavalt ei ole kellelgi, kas siis uudishimust või ka mingil muul põhjusel, väga huvi sinna sinna minna," ütles Tikk.

Transpordiameti sõnul ollakse töödega graafikus.