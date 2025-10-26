Halloweeni kasvav populaarsus on kõrvitsate müügile hästi mõjunud

Tuleval reedel tähistatakse ka Eestis halloweeni. Selle tarbimispüha tulekust annavad poelettidel märku oranžid kõrvitsad, mille müük on iga aastaga kasvanud.

Kui näiteks kümme aastat tagasi tundus, et kõrvits jääb vaid vanaemade retseptidesse ning hääbub vaikselt eestlaste söögilaualt, siis peamiselt Ameerikast üle võetud halloweeni püha on selle taas au sisse toonud. Mardi- ja kadripäevale tugevat konkurentsi pakkuva halloweeni mõju näeb ka poelettidel.

"On näha, et ostetakse kõrvitsaid üha rohkem. Üha rohkem ka halloweeni puhul ja meil on erinevaid kõrvitsasorte aina rohkem müügil. Ja tõepoolest, halloween on iga aasta üha suuremaks tähtpäevaks muutunud ka Eesti jaekaubanduses," lausus Selveri kommunikatsioonijuht Mariann Järvela.

Kõrvitsate hooaeg kestab sügisest talveni ning valik on mitmekesine. Lisaks harilikule isendile saab muskaat-, pudel- ja spagetikõrvitsat.

Poodides on odavaima kõrvitsa kilohind praegu vähem kui üks euro, turul on hind märksa kõrgem. Kauplejate sõnul klientide vähesuse üle kurta ei saa.

"Sügiseti on see väga populaarne, kuid mitte halloweeni pärast, vaid inimesed armastavad neist teha püreesid ja salateid," ütles Vadim.

Kõrvitsat ostavad ka need, kellele see üldse ei maitse. Halloweeni eel otsitakse terveid vilju, et neist sisu välja võtta ning dekoratsiooniks valmistada. Turul kauplejad sisu ära visata ei soovita, nende pakutav on hea püreesupi materjal.

"Kuna sügishooaeg on alanud, siis kõik armastavad kõrvitsasuppi. Saagikoristuse ning pühade ajal müüb kõrvits väga hästi ja on suurem nõudlus," lausus Jelena.

Halloweeni tähistatakse 31. oktoobril, mil lapsed ilmuvad kostüümides ukse taha kommi lunima. Selle ajani on kauplused lisaks oranžidele juurviljadele täidetud ka muude pühadeteemaliste toodetega. Jõulude ja lihavõtete kõrval on halloween tõusnud kolmandaks oluliseks tarbimispühaks.