Harju Elekter laiendab tootmist

Harju Elektri Eesti tootmisüksus alustab laiendustöödega, rajades 4000- ruutmeetrine kaasaegse tehasehoone, mis võimaldab suurendada märkimisväärselt Keila üksuse tootmisvõimsust.

Investeeringu maht hoonesse ja sisseseadesse ületab neli miljonit eurot. Laiendus valmib 2026. aasta oktoobriks ning loob juurde uusi kõrge lisandväärtusega inseneri- ja tootmistöökohti, teatas ettevõte.

Koos laiendusega kasvab Keila üksuse tootmispind 28 000 ruutmeetrini.

Lisanduval pinnal hakatakse tootma elektriseadmeid, mille põhifookus on andmekeskustes kasutatavad elektrijuhtmislahendused, mida eksporditakse klientideni nii Euroopas kui kaugemale.

AS-i Harju Elekter tegevjuhi Alvar Sassi sõnul on investeering osa pikaajalisest strateegiast, mida toetab kasvav nõudlus energia- ning andmetarbimise sektorites.

Laienduse tulemusena luuakse potentsiaalselt juurde 30 uut töökohta ja uueneb ka töökeskkond.

Tehase ehitab NOBE.

Harju Elekter on sajaprotsendilise osalusega Harju Elekter Group AS-i tütarettevõte, mis asub Keilas. Keila üksuses töötab praegu 361 inimest. Harju Elekter Groupi aktsiad on noteeritud Tallinn Nasdaq börsil.