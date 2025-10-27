Endine kultuuriministeeriumi kantsler võib saada vallavanemaks

Kultuuriministeeriumi endine kantsler Tarvi Sits (Isamaa) on Pärnumaal Lääneranna vallas koalitsioonikõnelusi pidavate valimisliidu ja kolme erakonna vallavanema kandidaat.

Lääneranna vallas võitis valimised Terve Vald valimisliit, mis sai 17-liikmelises volikogus seitse kohta. Pühapäeval alustasid Terve Vald, Isamaa, EKRE ja Parempoolsed koostööläbirääkimisi, et leppida kokku Lääneranna valla tuleviku põhimõtetes. Neil oleks volikogus kokku selge enamus ehk 12 mandaati.

Läbirääkijad andsid teada, et esitasid esialgsed ettepanekud ametikohtade jaotuseks, millega seatakse vallavanema kandidaadiks Tarvi Sits (Isamaa), volikogu esimehe kandidaadiks Silvia Lotman (Terve Vald) ning volikogu aseesimehe kandidaadiks Meelis Malk (EKRE).

Lõplike kokkulepete kinnitamine on kavandatud esimese volikogu koosoleku ajaks novembri alguses.

Viimastel aastatel on vald saanud palju tähelepanu oma koolireformiga, mille vaidlused on käinud mitmes kohtuastmes. Kõik neli koalitsioonikõnelusi alustanud jõudu on olnud kriitilised koolireformi osas, millest avalikkusele on enim kõneainet pakkunud Metsküla kool.

Seni vallas võimul olnud ja koolireformi läbi viinud Lääneranna Rahva valimisliit sai 17-liikmelises volikogus vaid neli kohta. Volikogus sai ühe koha valimisliit Tasakaalus Vald.

Lääneranna vald moodustus kahe Läänemaa valla (Hanila ja Lihula) ning kahe Pärnumaa valla (Koonga ja Varbla) ühinemisel, mis jõustus 24. oktoobril 2017. aastal. Vald läks Pärnu maakonna alla. 1. jaanuari 2025 seisuga elas Lääneranna vallas 5087 inimest. Vallas on üks linn (Lihula), üks alevik (Virtsu) ja 150 küla.