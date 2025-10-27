Eesti ja Läti ettevõtted uurivad neljanda elektriühenduse teostatavust

Eesti ja Läti põhivõrguettevõtted Elering ja AS Augstsprieguma tīkls (AST) asuvad sel sügisel uurima Eesti ja Läti vahelise neljanda elektriühenduse teostatavust.

Neljas elektriühendus Eesti ja Läti vahel kulgeb Läänemeres Saaremaa ja Kuramaa ranniku vahel. Ühenduse teostatavuse hindamiseks viiakse läbi uuringud, mis käsitlevad tehnoloogilisi lahendusi ning kulude ja tulude analüüsi.

Eleringi merevõrgu arendusjuhi Priit Heinla sõnul tuleb elektri ülekandevõimsuse suurendamiseks Eesti ja Läti vahel ning taastuvenergia arendamise toetamiseks jätkata elektri põhivõrgu tugevdamist, sealhulgas rajada uusi riikidevahelisi ühendusi.

Lätit ja Eestit ühendavad praegu kolm elektriliini, millest kaks rekonstrueeriti Balti riikide sünkroniseerimisprojekti raames.

"Neljas Eesti–Läti elektriühendus suurendab süsteemi töökindlust ja stabiilsust ning toetab taastuvenergia suurema osakaalu integreerimist Eesti ja Läti elektrivõrkudesse, mis panustab mõlema riigi kliimaeesmärkide saavutamisse. Uuringud aitavad välja selgitada optimaalse tehnilise lahenduse ning täpsemalt hinnata projekti maksumust ja kasu mõlema riigi jaoks," sõnas Heinla.

Parima lahenduse leidmiseks koostatakse uuringu käigus tehniline ja majanduslik analüüs, kaaludes kolme võimalikku liitumispunkti Lätis ja kahte Eestis. Tehnoloogilise uuringu viib läbi Itaalia energianõustaja CESI S.p.A. ja uuring valmib 2026. aasta veebruariks.

Kulude ja tulude analüüsi koostab Prantsuse ettevõte Artelys SAS 2026. aasta märtsiks. Nõustajad valiti välja ühise hankemenetluse käigus ning kulud jagatakse võrdselt mõlema põhivõrguettevõtte vahel. Uuringute maksumus kokku on 244 000 eurot.