Selgus Eesti-Läti neljanda elektriühenduse eelistatud trass

Kaks aastat kestnud elektriühenduse kavandamine Eesti ja Läti vahele on jõudnud lõppfaasi ning esmaspäevast on avalikul väljapanekul planeeringulahendus, mille kohaselt algab trassikoridor Paidest ja kulgeb läbi Saaremaa keskosa läänerannikuni. Millal see aga valmida võiks, pole teada.

Planeeringuga kavandatakse uut elektriühendust Eesti ja Läti vahele, et tugevdada riigi varustuskindlust, parandada elektrivõrgu toimimist ning luua paremad võimalused taastuvenergia kasutuselevõtuks ja ekspordiks, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Sobivat trassikoridori tervikliku ruumilahenduse jaoks otsiti 6314 km² suurusel planeeringualal. Valik selgus selliste kriteeriumite alusel, nagu sotsiaalsed, looduskeskkonna, kultuurilised, majanduslikud jm kaalutlused.

Eelistatud lahenduse järgi algab trass Paide alajaamast ning kulgeb Järvakandi, Rumba ja Lihula kaudu Pivarootsi rannikuni, kust läheb edasi merekaablina. Saaremaal jätkub ühendus idarannikul maakaablina Mägi‑Kurdla alajaamani ning liigub seejärel õhuliinina läbi saare keskosa. Saaremaa läänerannikul Kotlandi piirkonnas suundub ühendus edasi Läti poole.

ERR kirjutas mai keskel, et Elering liigub küll Eesti-Läti neljanda elektriühenduse ettevalmistustega edasi, ent kui varem plaaniti selle valmimist hiljemalt 2038. aastaks, siis praeguseks on ettevõte lõpliku otsuse ühenduse valmimise kohta tulevikku lükanud.

Eleringi välisühenduste arendusjuht Priit Heinla tõdes nüüd, et suure taristuprojekti puhul tuleb järgmisteks etappideks valmistuda aegsasti, kuna uue elektriühenduse rajamine on pikk protsess, kus planeerimine, uuringud ja kokkulepped võtavad aastaid.

"Kuigi lõplikud investeerimisotsused tehakse eeldatavalt aastatel 2030–2033, teeme ettevalmistusi juba praegu, et tagada projekti kiired arengud pärast lõpliku otsuse tegemist," sõnas Heinla.

Planeeringulahendus ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne on avalikul väljapanekul 9. augustini ning sel perioodil saab dokumentidele esitada põhjendatud arvamusi. Sügisel korraldatakse planeeringuala kohalikes omavalitsustes avalikud arutelud, kus tutvustatakse väljapaneku tulemusi ja arutatakse laekunud ettepanekud.

Tagasiside põhjal lahendust vajadusel täiendatakse, misjärel on plaanis, et see liigub selle aasta lõpus kehtestamisele.

Riigi eriplaneeringu koostamist korraldab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, huvitatud isik ja ühenduse rajaja on Elering.