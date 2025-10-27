Viktoria Ladõnskaja-Kubits lahkus Isamaast

"Kolm aastat tagasi lahkusin poliitikast, erakonna liikmelisus mul siiski jäi. Täna hommikul astusin erakonnast välja. Ei ole intriigi, ei ole konflikti, ei ole uut erakonda ja ei tule ka musta pori näkku – lihtsalt aeg sai täis," põhjendas ta oma otsust.

Ta lisas, et ei soovinud seda ammu küpsenud uudist avalikustada valimiskampaania ajal, et mitte mõjutada valimistulemusi isegi mitte teoreetiliselt.

"Poliitiliselt vaikset aega viimasel ajal aga siiski ei paista ja seepärast rõhutan, et ka peale valimisi toimuv ei olnud ja ei ole põhjuseks."

Ladõnskaja-Kubits lisas, et tema maailmavaade pole kuidagi muutunud.

Hindan kõrgelt erakonna sees koosoldud aega ja olen paljudele tänulik. Kunagisest Lasnamäe taustaga noorukist kasvas minust hingeline Isamaa liige. Tänaseks on Isamaa (suure algustähega) liikmest saanud isamaa (algustäht on küll väike, aga mõiste on suurem) inimene, kus kõik sõltumata erakondade taustast – omad, minu inimesed, minu riigi inimesed."

Viktoria Ladõnskaja-Kubits oli Isamaa liige 12. detsembrist 2014 kuni 27. oktoobrini 2025. Ta oli riigikogu liige kahes koosseisus aastatel 2015-2023. Ladõnskaja-Kubitsa poliitikukarjääri murdepunkt oli 2019. aasta 17. aprillil, kui ta hääletas riigikogus Isamaa, Keskerakonna ja EKRE koalitsiooni vastu.