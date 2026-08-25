Prokuratuur esitas Isamaale täiendatud kahtlustuse

Isamaa kriminaalasi on jõudnud kohtueelse menetluse lõppfaasi, ütles juhtiv riigiprokurör Taavi Pern. Isamaa peasekretäri Andres Metsoja sõnul pole erakond keelatud annetusi vastu võtnud.

Prokuratuur täiendas viimase menetlustoiminguna Isamaa erakonnale esitatud kahtlustust.

"Praegu tutvuvad kriminaalasja materjaliga kahtlustatavate kaitsjad, kellel on võimalus kuu aja jooksul teha taotlusi," sõnas Pern. Ta lisas, et pärast seda saab otsustada, kas esitada süüdistus ja saata asi kohtusse.

Seaduse kohaselt võivad erakondadele annetusi teha vaid eraisikud ning sellest peab andma aru erakondade rahastamise järelevalve komisjonile (ERJK).

Seadusandja valik on, et juriidilised isikud, nagu äriühingud ja mittetulundusühingud ei tohi erakondadele annetada, sest see on hõlbus viis jätta tegelikud annetajad varju ning muuta erakondade rahastamine läbipaistmatuks.

Keskkriminaalpolitsei kahtlustuse järgi osutasid kaks juriidilist isikut aastatel 2020 kuni 2023 erakonnale Isamaa ligi 308 000 euro ulatuses teenuseid (peamiselt reklaamiteenuseid), mille eest erakond ei tasunud.

Samuti ei kajastatud teenustega seotud kulusid erakonna aruandluses ega deklareeritud teenuseid ERJK-le annetustena. Kuna kahtlustuse kohaselt teadsid osad erakonna juhtivliikmed või esindajad juriidiliste isikute tegevusest erakonna kasuks, aktsepteerisid seda ja kasutasid saadud hüvesid erakonna huvides, kahtlustatakse Isamaa erakonda keelatud annetuse vastuvõtmises.

Perni sõnul esitati selles kriminaalasjas esialgne kahtlustus kuuele inimesele ja kolmele juriidilisele isikule. Prokuratuur lõpetas ühe kahtlustatava, Mart Maastiku suhtes uurimise, kuna tema tegevuses võimalikku süütegu ei tuvastatud.

Isamaa peasekretäri Andres Metsoja sõnul ei ole selles midagi uut.

"Esimeses kahtlustuse versioonis ei olnud kogu 330 000 euro ulatuses räägitut pööratud erakond Isamaa vastu kui justkui keelatud annetuse vastuvõtmist," ütles Metsoja.

Kahtlustust on nüüd täiendatud.

Metsoja hinnangul ei ole uusi asjaolusid juurde tulnud, kuigi asi on olnud menetluses alates märtsikuust.

"Nüüd on öeldud, et Isamaa on justkui vastu võtnud keelatud annetust suuremas ulatuses," selgitas Metsoja. "Tahame enda jaoks selgeks saada, mis asjaolud need on, millele uuesti või täiendavalt viidatakse."

"Meie jaoks tähendab see hulka materjali, mis on vaja läbi töötada. Erakond Isamaa on jätkuvalt seisukohal, et me ei ole midagi keelatut vastu võtnud. Kahtlustuse maht ja ulatus on võrreldes algsega jäänud samaks, lihtsalt nüansid on täpsustunud," sõnas Metsoja.

Metsoja sõnul on ta käinud uurija juures ja andnud selge seisukoha, et erakond Isamaa ei näe endal süüd.

Ta lisas, et Isamaa vaatab materjalid läbi ja esitab kindlasti täiendavad küsimused, et saada selgitus.

"Kõige olulisem on see, et üks kahtlustatav, Mart Maastik, on menetlusest välja arvatud ja ta ei ole enam kahtlustatav," sõnas Metsoja.

Metsoja ei tea, miks Maastiku osas menetlus lõpetati.